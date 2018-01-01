Началась регистрация на столичный забег INTERSPORT RUN UA 2018

Призовой фонд главной дистанции забега (10 км) составляет 73 000 гривен.

9 сентября, в День физической культуры и спорта, в Киеве состоится грандиозный спортивный фестиваль INTERSPORT FEST UA. Ключевыми в события станут беговые соревнования INTERSPORT RUN UA, во время которых ожидается около 8000 участников на старте.

“Дню физкультуры или Intersport Fest UA в этом году быть, и не просто быть, а быть на высоте! Друзья с радостью сообщаю, что в этом году Intersport Run UA стал частью беговой лиги, и ваши результаты с этого события пойдут в общий зачет Run Ukraine Running League 2018. Так же нас ждет захватывающий день спорта, более 25 спортивных локаций: бег, бокс, футбол, баскетбол, кросфит, фитнес и многое другое. От ЦУМа и до Михайловской улицы, весь Крещатик станет спортивным фестивалем, участие в котором смогут принять все желающие” - комментирует Генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

Призовой фонд главной дистанции забега (10 км) составляет 73 000 гривен. Награждаются победители среди мужчин и женщин с 1 по 5 места сертификатами сети магазинов INTERSPORT. Приз абсолютного победителя - сертификат на 12 000 гривен.

"Для нашей компании очень важно, чтобы мероприятие было праздником не только для взрослых и профессиональных спортсменов, но и для всех членов семьи и детей. Самое главное, чтобы дети понимали, что активность вместе с родителями - это очень важно и от забегов можно получить заряд положительной энергии", - комментирует коммерческий директор Интерспорт Украина Аиварс Бунде.

Уже сейчас на официальном сайте события каждый желающий может зарегистрироваться на забег и начать подготовку к победе. Любителям бега предлагают выбрать одну из дистанций:

INTERSPORT RUN UA10 км;

INTERSPORT RUN UA 5 км.

Традиционно финишеры главной дистанции (10 км) получат памятную медаль. Кроме индивидуальных забегов, организаторы предлагают участникам собрать команду друзей и принять участие в командном забеге - INTERSPORT TEAM RUN 4х5 км.

Регистрация на событие можно на сайте.

В ближайшее время будет открытие благотворительной дистанции 2 км, семейного забега на 2 км и студенческого забеге на 5 км. А также открытие дистанции для молодых спортсменов: INTERSPORT JUNIOR RUN на 100 м и INTERSPORT KID'S RUN на 500 м.