Молокия – титульный спонсор 3rd Molokiya Lviv Half Marathon

В программе 3rd Molokiya Lviv Half Marathon запланированы три индивидуальные забега.

Компания "Молокия" стала титульным спонсором крупнейшего бегового полумарафон во Львове – 3rd Molokiya Lviv Half Marathon, который состоится 10 июня.

"Развитие хорошего мероприятия возможно в условиях успешной коллаборации бизнеса, общественности и государственных учреждений – это наша модель синергии. Сегодня мы подписываем контракт с ТМ "Молокия" о титульном спонсорстве Львовского полумарафона, что является для этого события исторически важным шагом. 2 месяца назад мы посетили производство Тернопольского молокозавода, познакомились с командой и я лично очень вдохновлен. В первую очередь, количеством задействованных молодых специалистов и их отношением к производственному процессу, их вниманием ко всем, без исключения этапам выпуска продукции – от технологической обработки к подбору упаковки. Ценность компании "Молокия" совпадают с ценностями, которых придерживается команда Run Ukraine – что дает ту синергию, которая позволит сделать Львовский полумарафон одним из лучших региональных беговых событий Украины ", – комментирует Генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

Поддерживая спортивные мероприятия в разных городах Украины, "Молокия" помогает формировать здоровое общество через здоровые продукты питания.

"Своим участием хотим показать, что заниматься спортом не только полезно, это прежде всего интересно и весело, а здоровье – это личная победа каждого из нас. Мы социально ориентированная компания, благодаря таким мерам имеем возможность донести важность спорта и здорового питания, ведь цель у нас одна – сделать вклад в Ваше здоровое будущее!", – отмечает председатель правления “Молокия” Солтис Виктор Петрович.

Компания "Молокия" и Run Ukraine сотрудничают с 2016-го года, когда во Львове состоялся первый полумарафон. За два года проведения забега участие в нем приняли около 4000000 профессиональных бегунов и спортсменов-любителей из разных стран мира. Кроме того, тысячи болельщиков присоединились к беговой движения во Львове.

3rd Molokiya Lviv Half Marathon состоится 10 июня. В программе полумарафона запланированы три индивидуальные забега на дистанциях: 21,0975 км, 5 км и 2 км. В 2018 году впервые пройдет эстафетный забег: 1х10 км + 1х11,0975 км под названием HeForShe Lviv Half Marathon Relay и эстафета для четырех участников: 3х5 км + 1х6,0975 км под названием Under Armour Relay. Традиционно организаторы полумарафона предлагают маленьким участникам выйти на старты детских забегов: 1000 м, 500 м и 100 м и семьями на Family Run на 2 км.

3rd Molokiya Lviv Half Marathon – один из этапов беговой лиги Run Ukraine Running League, який включает в себя старты в пяти городах Украины.

Справка:

Компания "Молокия" – это большая семья, уже около 20 лет проявляет свою любовь к миллионам украинских семей, изготавливая полезные молочные продукты из натурального FRESH молока. Вся продукция изготавливается без использования искусственных красителей, искусственных ароматизаторов и без консервантов. Учитывая чрезвычайную ценность молочного белка, компания "Молокия" создала особые продукты для здорового рациона – белые йогурты "Молокия". Их особенность – дополнительное обогащение продукта высококачественным молочным белком. Следовательно, организм дополнительно получает больше пользы без увеличения в продукте количества жиров и углеводов. На финише каждый участник забега получит белый йогурт "Молокия" для восстановления сил после дистанции. Молокия. Молоко, которое тебя любит.

Run Ukraine – организатор самых масштабных беговых событий Украины. С 2010 года компания провела более 30 международных соревнований для любителей бега и спортивных энтузиастов. Миссия Run Ukraine – организовывать спортивно-массовые мероприятия самого высокого уровня и вдохновлять людей заниматься бегом.

Компания является организатором беговой лиги Run Ukraine Running League, включающий в себя семь мероприятий в пяти городах Украины. это:

Nova Poshta Kyiv Half Marathon;

Interpipe Dnipro Half Marathon;

Molokiya Lviv Half Marathon

Odesa Half Marathon;

Intersport Run Ua;

Wizz Air Kyiv City Marathon;

Zaporizhstal Half Marathon.

Сайт компании: runukraine.org