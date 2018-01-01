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Две украинки выступят на втором этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае

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Украина будет представлена двумя спортсменками в секторе для прыжков в высоту.
Оксана Окунева
Оксана Окунева
uaf.org.ua

Двое представителей Украины выступят на втором этапе Бриллиантовой лиги IAAF, который 12 мая пройдет в Шанхае.

На этапе в Шанхае будут проведены соревнования в 14 дисциплинах, которые пойдут в зачет Бриллиантовой лиги. Украинцы будут представлены только в одной из них.

В Китай отправятся Оксана Окунева и Катерина Табашник. Обе девушки будут соревноваться в секторе для прыжков в высоту.

Напомним, что на первом этапе в Дохе выступал наш прыгун в высоту Андрей Проценко, занявший 5-е место.

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Теги: Бриллиантовая лига, легкая атлетика, Оксана Окунева
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