Две украинки выступят на втором этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае

Украина будет представлена двумя спортсменками в секторе для прыжков в высоту.

Двое представителей Украины выступят на втором этапе Бриллиантовой лиги IAAF, который 12 мая пройдет в Шанхае.

На этапе в Шанхае будут проведены соревнования в 14 дисциплинах, которые пойдут в зачет Бриллиантовой лиги. Украинцы будут представлены только в одной из них.

В Китай отправятся Оксана Окунева и Катерина Табашник. Обе девушки будут соревноваться в секторе для прыжков в высоту.

Напомним, что на первом этапе в Дохе выступал наш прыгун в высоту Андрей Проценко, занявший 5-е место.

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