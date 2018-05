Wings for Life World Run в пятый раз прошел по всему миру, в том числе и в Украине

Индивидуально или в совместных забегах с мобильным приложением, которые организовывали в Киеве, Ужгороде, Днепре, Одессе и Харькове, украинцы бежали ради тех, кто не может.

Более 100 000 зарегистрированных бегунов и участников в инвалидных креслах в более чем 200 городах в 66 странах охватили невероятные 934,484 км по всему миру, в воскресенье 6 мая, в пятом ежегодном благотворительном забеге Wings for Life World Run, чтобы собрать средства на исследования травм спинного мозга. Пять с половиной часов соревнования, которое проводилось на каждом континенте, создавали незабываемые моменты подъема и эмоций, и в результате шведский спортсмен в инвалидном кресле Арон Андерсон и португальская бегунья Вера Нунес были определены чемпионами мира.

Украина также присоединилась к всемирному благотворительному забегу Wings for Life World Run, как и многие другие страны - с помощью мобильного приложения.

Индивидуально или в совместных забегах с мобильным приложением, которые организовывали в Киеве, Ужгороде, Днепре, Одессе и Харькове, украинцы бежали ради тех, кто не может.

Столичный Wings For Life World Run APP RUN KYIV состоялся на Трухановом острове. Более 200 бегунов, среди которых начинающие и опытные марафонцы, профессиональные спортсмены и участники на колясках, пытались убежать от виртуального автомобиля-кетчера. Также среди гостей и участников мероприятия были Олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан, заместитель министра молодежи и спорта Николай Даневич, и спортсмен и генеральный директор Lenovo Евгений Троценко.

Ольга Харлан

Абсолютными победителями киевского забега с мобильным приложением стали:

среди мужчин - Александр Головницкий с результатом 44,02 км. Всемирно Александр является 22-ым среди мужчин во всех APP RUNах, и 185-ым глобально среди мужчин во всех забегах (с реальными и виртуальными автомобилями-кетчерами).

Александр Головницкий

Среди женщин победу одержала Елена Симонок, которая смогла убегать от виртуального автомобиля до 35,23 км. Елена соответственно является 12-ой среди женщин во всех APP RUNах, и 75-ой среди всех женщин мира, которые в этом году приняли участие в Wings for Life World Run.

Елена Симонок

Все результаты здесь.

Своими впечатлениями о забеге делятся победители в зачете среди участников на инвалидных креслах - Ульяна Пчелкина и Денис Майстренко:

Ульяна Пчелкина, телеведущая, лидер движения активной реабилитации:

"Очень круто! В этом году я все же взяла себя в руки и побежала, это для меня какой-то личный определенный рекорд - 7,44 км, потому что я так много не бегаю и считала, что я так много не могу. Думаю, в следующем году будет больше, потому что в любом случае будем участвовать. Бежать ради кого-то и в поддержку еще кого-то - на самом деле очень круто. Что меня поразило и почему я навсегда с этим забегом, потому что когда я увидела в прошлом году как где-то снег, дождь, ночь... и люди бегут - я просто рыдала, это настолько тронуло лично... я навсегда с этим забегом".

"Когда приехал сегодня, услышал у всех такой боевой настрой, думаю, ну, буду и сам бежать! И для себя я поставил планку в 6 км, так как дистанции бывали немалые по городу, но именно вот так в спринтерском темпе последний раз это было 4 км шесть лет назад. Поэтому 9 км - это для меня рекорд, даже не думал, что я смогу. Впечатления очень крутые! Само мероприятие очень крутое, потому что оно обращает внимание. И не только общества, но и спонсоров, большие средства в это вкладываются. И самое интересное, что для того, чтобы побежать, надо вложить средства в развитие исследований"- делится Денис Майстренко.

Победители Wings for Life World Run APP RUN KYIV во всех зачетах, кроме эмоций и впечатлений, получили подарочные сертификаты от Puma и планшеты Lenovo YOGA Tab 10 Март.

Каждый может принять участие в Wings for Life World Run, независимо от уровня физической подготовки, и вместе с нынешним - уже пятым - забегом ради тех, кто не может, событие за все время собрало уже более полумиллиона зарегистрированных участников по всему миру.

Одновременный старт бегунов - независимо ночь или день, солнце или дождь - охватил каждый уголок земли, от Австралии до Колумбии и от Великобритании до Казахстана, и, как всегда, уникальный формат с подвижной финишной линией в виде автомобиля-кетчера добавил эмоций и волнения. Благодаря индивидуальным и совместным забегам с мобильным приложением и виртуальным автомобилем-кетчером - еще больше стран и городов присоединилось к этой глобальной цели в 2018 году.

Посмотреть ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ этого одновременного забега со всех стран мира можно на круглосуточном бесплатном веб-канале Red Bull TV.

Бегая в Санрайз, США, шведский спортсмен в инвалидном кресле Арон Андерсон завладел своей второй победой подряд в этом всемирном соревновании, опережая автомобиль-кэтчер в своем повседневном инвалидном кресле до 89,85 км, тогда как в Мюнхене в Германии, португальская бегунья Вера Нунес приложила максимум усилий, чтобы победить в женском зачете с дистанцией в 53,78 км, обойдя хорватку Николину Шустич всего на 50 метров.

"Я очень счастлив. Эта гонка чрезвычайная, это настолько важно, что мы собираем деньги для лечения травм спинного мозга. Это действительно имеет значение, поэтому спасибо всем, кто вложился в этот забег", - сказал Андерсон, со своими двумя победами подряд достигший двух самых длинных дистанций в истории Wings for Life World Run.

100% всех взносов участников и благотворителей, собранных в Wings for Life World Run - более 3 млн. евро только в 2018 г., и средства еще прибывают, - идут на передовые исследования по поиску методов лечения травм спинного мозга, финансируемых неприбыльным фондом Wings for Life.

О фонде Wings For Life

Миллионы людей во всем мире зависят от инвалидной коляски из-за травмы спинного мозга - в основном из-за аварий или падения. Wings for Life - некоммерческий фонд, который занимается исследованиями спинного мозга. Миссия фонда - найти методы лечения травм спинного мозга. С 2004 года Wings for Life тщательно отбирает и спонсирует передовые исследовательские проекты и клинические исследования, которые в перспективе смогут изменить жизнь людей во всем мире. Хотя способ лечения еще не найден, фонд уже достиг немалых успехов. 100 процентов взносов участников Wings for Life World Run и все средства, собранные в этом глобальном мероприятии, помогут достичь главной цели. Каждый шаг сделанный во время забега Wings for Life World Run и с помощью мобильного приложения Wings for Life World Run App Run - это шаг в верном направлении - www.wingsforlife.com

О Wings for Life World Run

Ежегодно одновременно на многочисленных официальных трассах и с помощью мобильного приложения во всем мире проводится международный забег Wings for Life World Run, в котором каждый, день это или ночь, стартует одновременно и с одной целью - собрать средства для фонда Wings for Life. В собственном уникальном формате участники бегут столько сколько могут, пока мимо не проедет движущаяся финишная прямая, которую представляет собой реальный автомобиль-кетчер или виртуальный в мобильном приложении, что преследует бегунов на протяжении маршрута и постепенно увеличивает свою скорость до тех пор, пока не настигнет каждого участника.

Эта движущаяся финишная прямая позволяет осуществить забег всех участников независимо от уровня их физической подготовки - медленных участников она настигает быстрее, в то время как профессиональные спортсмены продолжают бежать в течение многих часов. 100% вступительных взносов и дотаций направляется на помощь в поиске методов лечения травм спинного мозга и в рамках четырех забегов, начиная с 2014 года, к участию в международном забеге присоединилось более 435 000 человек 193 национальностей в более чем 58 странах на всех континентах. Все вместе они собрали 20,6 млн евро и пробежали более 4,2 миллиона километров. www.wingsforlifeworldrun.com