Wings for Life World Run: видео онлайн-трансляция

Уникальность забега в том, что участники бегут не к финишу, а ОТ него, пытаясь убежать от автомобиля-кетчера (Catcher Car), который является "подвижной финишной линией".

6 мая в 14:00 Украина присоединится к всемирному благотворительному забегу Wings for Life World Run, целью которого является сбор средств для поиска методов лечения травм спинного мозга.

В Киеве организованный забег с мобильным приложением - Wings for Life World Run APP RUN KYIV - состоится 6 мая в 14:00 на Трухановом острове, старт со стороны Северного (Московского) моста.

Среди приглашенных гостей киевского Wings for Life World Run APP RUN KYIV:

Ольга Харлан - Олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира по фехтованию,

Николай Даневич - заместитель министра молодежи и спорта,

Ульяна Пчелкина - телеведущая, лидер движения активной реабилитации,

Виталий Пчелкин - общественный активист, организатор лагерей реабилитации.

Присоединиться к глобальной цели можно в любом городе и месте - с помощью мобильного приложения. Бежать можно также вместе с друзьями и единомышленниками - в совместных забегах с мобильным приложением, которые также в Днепре, Одессе, Харькове, Полтаве, Ужгороде и других городах.

Что такое Wings for Life World Run?

Wings for Life World Run - это всемирный забег, участники которого стартуют одновременно по всему миру в 11:00 (UTC) - независимо от времени года, времени суток или погодных условий в конкретной местности. Среди бегунов – начинающие и опытные бегуны, профессиональные спортсмены и участники в инвалидных креслах.

Уникальность забега еще и в том, что участники бегут не к финишу, а ОТ него, пытаясь убежать от автомобиля-кетчера (Catcher Car), который является "подвижной финишной линией", что следует за участниками в заданном темпе. Реальный автомобиль-кэтчер или виртуальный в мобильном приложении преследует бегунов на протяжении маршрута и постепенно увеличивает свою скорость, пока не настигнет каждого участника.