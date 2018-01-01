Украинские ходоки выиграли две медали чемпионата мира

Украинцы успешно выступили в первый день соревнований.

Сборная Украины по спортивной ходьбе выиграла две медали в первый день командного чемпионата мира в китайском Тайцане.

Мужская команда стала серебряными призерами на дистанции в 50 км. В зачет пошли результаты Марьяна Закальницкого (4-е место, 3:44.59 часа – личный рекорд), Ивана Банзерука (10-е место, 3:49.17 часа) и Валерия Литанюка (15-е место, 3:53.05 – личный рекорд). Также в гонке принимали участие Андрей Гречковский (28-е место, 3:59.32) и Игорь Сахарук (38-е место, 4:06.50).

Впервые на чемпионате мира были соревнования на 50 км у женщин, в которых Украина заняла третье место. В зачет пошли результат обладателя нового национального рекорда Кристины Юдкиной (12-е место 4:22.15 часа), а также Василины Витовщик (13-е место, 4:24.08 часа) и Алины Цвилий (15-е место, 4:28.49 часа). Помимо них на дистанции выступали Людмила Шелест (20-е место 4:37.43 часа) и Ксения Радько (21-е место, 4:38.23).

Ранее сообщалось, что титулованный украинский легкоатлет подозревается в употреблении допинга.

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