Украинец Проценко стал пятым на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе

Украинский прыгун в высоту не сумел побороться за призовые места на первом этапе Бриллиантовой лиги.

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко занял пятое место на первом в сезоне этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.

Проценко с первого прыжка взял планку на высоте 2,10 метра, затем не без проблем преодолел 2,15 м и с первой попытки взял 2,20 м.

Проблемы у украинца начались на высоте 2,24 м, которые Андрей все же покорил с третьей попытки и обновил личный рекорд сезона. На высоте 2,27 Проценко трижды сбил планку и выбыл из борьбы.

Победу на домашнем этапе Бриллиантовой лиги прогнозируемо одержал Мутаз Баршим, который уже на старте сезона взял высоту 2,40 м. Вторым стал сириец Мажд Эддин Газаль (2,33 м), бронза этапа у Дональда Томаса (2,30 м).

Отметим, что звездный украинских прыгун в высоту Богдан Богдаренко этап в Дохе пропускал.

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