В Киеве и по всему миру пройдет благотворительный забег WINGS FOR LIFE WORLD RUN

Целью забега является сбор средств для поиска методов лечения травм спинного мозга.

6 мая в 14:00 Украина присоединится к всемирному благотворительному забегу Wings for Life World Run, целью которого является сбор средств для поиска методов лечения травм спинного мозга. Присоединиться к глобальной цели можно в любом городе и месте - с помощью мобильного приложения. Бежать можно также вместе с друзьями и единомышленниками - в совместных забегах с мобильным приложением, которые организовываются в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Полтаве, Ужгороде и других городах.

В Киеве такой организованный забег с мобильным приложением - Wings for Life World Run APP RUN KYIV - состоится 6 мая в 14:00 на Трухановом острове, старт со стороны Северного (Московского) моста.

Среди приглашенных гостей киевского Wings for Life World Run APP RUN KYIV:

Ольга Харлан - Олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира по фехтованию,

Николай Даневич - заместитель министра молодежи и спорта,

Ульяна Пчелкина - телеведущая, лидер движения активной реабилитации,

Виталий Пчелкин - общественный активист, организатор лагерей реабилитации.

"Невероятное впечатление, когда ты видишь на видео трансляции, как бежит весь мир!

Я настолько расчувствовалась тем количеством людей, которым не безразлично, чтобы нашли методы лечения травм спинного мозга, сидела и плакала от восторга, как маленькая девочка. Этот забег объединяет большое количество людей во всем мире и поднимает очень важный, прежде всего, социальный вопрос! Вы только посмотрите, сколько людей с инвалидностью бегут по всему миру, чем показывают, что травма - это не конец жизни, а только измененные обстоятельства и на этом не точка, а новое начало", - делится Ульяна Пчелкина.

Что такое Wings for Life World Run?

Wings for Life World Run - это всемирный забег, участники которого стартуют одновременно по всему миру в 11:00 (UTC) - независимо от времени года, времени суток или погодных условий в конкретной местности. Среди бегунов – начинающие и опытные бегуны, профессиональные спортсмены и участники в инвалидных креслах.

Уникальность забега еще и в том, что участники бегут не к финишу, а ОТ него, пытаясь убежать от автомобиля-кетчера (Catcher Car), который является "подвижной финишной линией", что следует за участниками в заданном темпе. Реальный автомобиль-кэтчер или виртуальный в мобильном приложении преследует бегунов на протяжении маршрута и постепенно увеличивает свою скорость, пока не настигнет каждого участника.

Как принять участие в Wings for Life World Run?

Загружайте мобильное приложение WINGS FOR LIFE WORLD RUN и, где бы вы ни были, бегите вместе со всем миром ради тех, кто не может - 6 мая в 14:00.

Приобщиться к глобальному движению можно и просто осуществив благотворительный взнос через мобильное приложение.

Для того, чтобы присоединиться к забегу в Киеве на Трухановом острове, нужно:

1. Скачать мобильное приложение WINGS FOR LIFE WORLD RUN

2. Зарегистрироваться в забеге в Киеве (APP RUN KYIV) через приложение или сайт.

3. Оплатить взнос участника в размере 10 евро.

Победители Киевского Wings for Life World Run APP RUN KYIV в абсолюте в женской и мужской категориях получат подарочные сертификаты от Puma и планшеты Lenovo YOGA Tab 3 10.

За пять лет Wings for Life World Run превратился в мировое движение с рьяными поклонниками, которые ежегодно принимают участие в забеге. Оно выросло и развилось не только как забег, но и как сообщество. Как благотворительная же акция, забег собрал миллионы для фонда Wings for Life, чтобы финансировать исследования методов лечения травм спинного мозга.

И из года в год участники в этот день бегут ради тех, кто не может, - ради людей с повреждением спинного мозга, чья жизнь изменилась за долю секунды после того, как они поскользнулись, споткнулись или попали в аварию.

100% вступительных взносов участников направлены на поиск и исследование методов лечения травм спинного мозга. В рамках четырех забегов, начиная с 2014 года, к участию в этом международном забеге присоединилось более 435 000 человек 193 национальностей в более чем 58 странах на всех континентах. Все вместе они собрали 20,6 млн евро и пробежали более 4,2 миллиона километров.

Для получения дополнительной информации о забеге с мобильным приложением (APP RUN) и советов о том, как максимально приобщиться к сбору средств в фонд, посетите страницу www.wingsforlifeworldrun.com

О фонде Wings For Life

Миллионы людей во всем мире зависят от инвалидной коляски из-за травмы спинного мозга - в основном из-за аварий или падения. Wings for Life - некоммерческий фонд, который занимается исследованиями спинного мозга. Миссия фонда - найти методы лечения травм спинного мозга. С 2004 года Wings for Life тщательно отбирает и спонсирует передовые исследовательские проекты и клинические исследования, которые в перспективе смогут изменить жизнь людей во всем мире. Хотя способ лечения еще не найден, фонд уже достиг немалых успехов. 100 процентов взносов участников Wings for Life World Run и все средства, собранные в этом глобальном мероприятии, помогут достичь главной цели. Каждый шаг сделанный во время забега Wings for Life World Run и с помощью мобильного приложения Wings for Life World Run App Run - это шаг в верном направлении - www.wingsforlife.com

О Wings for Life World Run

Ежегодно одновременно на многочисленных официальных трассах и с помощью мобильного приложения во всем мире проводится международный забег Wings for Life World Run, в котором каждый, день это или ночь, стартует одновременно и с одной целью - собрать средства для фонда Wings for Life. В собственном уникальном формате участники бегут столько сколько могут, пока мимо не проедет движущаяся финишная прямая, которую представляет собой реальный автомобиль-кетчер или виртуальный в мобильном приложении, что преследует бегунов на протяжении маршрута и постепенно увеличивает свою скорость до тех пор, пока не настигнет каждого участника. Эта движущаяся финишная прямая позволяет осуществить забег всех участников независимо от уровня их физической подготовки - медленных участников она настигает быстрее, в то время как профессиональные спортсмены продолжают бежать в течение многих часов. 100% вступительных взносов и дотаций направляется на помощь в поиске методов лечения травм спинного мозга и в рамках четырех забегов, начиная с 2014 года, к участию в международном забеге присоединилось более 435 000 человек 193 национальностей в более чем 58 странах на всех континентах. Все вместе они собрали 20,6 млн евро и пробежали более 4,2 миллиона километров. www.wingsforlifeworldrun.com