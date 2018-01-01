Тысячи киевлян побегут под каштанами, чтобы спасти детей с пороками сердца

В Киеве состоится 26-й благотворительный Пробег под каштанами.

В воскресенье, 3 июня, состоится самое массовое спортивно-благотворительное мероприятие Украины - Пробег под каштанами. Это будет уже 26-й Пробег, который традиционно проходит на Михайловской площади в Киеве и благодаря которому уже спасены тысячи маленьких пациентов с пороками сердца Детского центра кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

По словам организаторов, уже более 2000 участников зарегистрировались на Пробег этого года. Приобщиться к Пробегу могут как киевляне, так и гости столицы. Каждый может выбрать свою дистанцию:

Благотворительный Пробег. Этот вид забега выбирают все, кто любит бегать, комадны-участницы, а также люди без специальной спортивной подготовки. Дистанция - 4,9 км. Традицией Благотворительного пробега стал Парад корпоративных команд, которые показывают свою сплоченность, целеустремленность и желание помогать другим.

Спортивный Пробег. Это забег на результат. Профессиональные спортсмены и участники со специальной спортивной подготовкой будут бежать дистанцию ​​в 4,9 км. Трасса пробега начинается на Михайловской площади и проходит через Владимирский проезд, Софиевскую площадь, улицы Владимирскую, Богдана Хмельницкого, Крещатик. На Майдане Независимости проходит разворот, после чего участники бегут обратно, чтобы финишировать на Михайловской площади. В рамках этого забега будут определены победители среди женщин и мужчин. Каждому участнику будет выдан специальный чип для фиксации результатов.

Пробег Мужественных. Участники в инвалидных колясках преодолеют дистанцию ​​в 300 м от Михайловской до Софиевской площади. Победители будут определены среди женщин и среди мужчин.

Детский Пробег. Это забег для участников в возрасте до 15 лет. Детей до 8 лет обязательно должны сопровождать родители или взрослые. На эту дистанцию ​​также выходит Команда сбывшейся мечты - дети, которых спасли в Центре кардиологии и кардиохирургии, благодаря средствам, собранным во время предыдущих Пробегов под каштанами.

Благотворительный взнос для участия составляет 150 гривен. Участие в Спортивном пробеге - 250 гривен, в цену входит аренда чипа для фиксации результатов.

"За 25 лет пробега мы установили три рекорда Украины, объединили сотни тысяч людей, которые любят бегать, а главное - начали замечательную традицию: собираться на Пробег под каштанами для положительных эмоций и спасения детских жизней. Да, благотворительность может быть веселой, интересной и забавной! За каждым шагом наших участников, за каждой активностью наших партнеров стоят истории людей и спасенные жизни. Мы будем рады видеть на нынешнем Пробеге как ежегодных и опытных бегунов, так и новичков. Регистрируйтесь, берите хорошее настроение и встречаемся 3 июня на Михайловской площади", - призывает к участию инициатор и организатор Пробега под каштанами Ирина Кузнецова.

Для удобства участников регистрация будет проходить в онлайн и оффлайн режиме. Зарегистрироваться можно до 30 мая на сайте www.probeg.kiev.ua. Оффлайн регистрация и выдача номеров будет проходить в мае в офисе оргкомитета.

Участие в Пробеге под каштанами ежегодно принимает более 10 000 участников и более 200 корпоративных команд. Средства, собранные в рамках Пробега, направляются на закупку необходимого оборудования и расходных материалов для Центра кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. Организаторами 26-го Пробега традиционно выступили Киевская городская государственная администрация и рекламное агентство DIALLA.

За обновлениями можно следить на сайте www.probeg.kiev.ua и на страницах пробега в социальных сетях: facebook, instagram и twitter.

26-й Пробег под каштанами состоится в Киеве 3 июня в 9:00 на Михайловской площади.