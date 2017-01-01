Открыта регистрация на детские забеги 3rd INTERPIPE Dnipro Half Marathon
Kid's Run – это прекрасная возможность поощрить юных спортсменов к участию в серьезных соревнованиях и дать им возможность посоревноваться со своими сверстниками. Это возможность малышам проявить себя и получить свою первую большую награду!
Традиционно во время INTERPIPE Dnipro Half Marathon участники Kid's Run могут выбрать дистанцию в соответствии со своей возрастной категории: 100 м, 500 м, 1000 м. Каждый участник забега получит финишную медаль.
В этом году в детском забеге Kid's Run при 3rd INTERPIPE Dnipro Half Marathon платная и будет стоить 100 грн. Стартовый взнос включает: стартовый номер участника, медаль финишера и финишный пакет участника.
Традиционно организаторы предлагают бегунам принять участие в трех индивидуальных дистанциях 21,075 км, 5 км и 2 км. А также эстафеты 1х10 + 1х11 HeForShe Dnipro Half Marathon Relay и 3х5 + 1х6 Under Armour Relay.
Напоминаем, что продолжаются бесплатные тренировки Open Run Day в рамках подготовки к 3rd INTERPIPE Dnipro Half Marathon, которые проходят в четырех городах Днепропетровской области: Днепре, Каменском, Никополе и Новомосковске. Ознакомиться с графиком тренировок можно на сайте события.
Регистрация на событие можно на сайте днепровского полумарафон: interpipe.dniprohalfmarathon.org
Напоминаем, что 34 канал традиционно выступил медиа-партнером Interpipe Dnipro Half Marathon.
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