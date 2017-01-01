На первом этапе Бриллиантовой лиги Украину представят двое спортсменов
Богдан Бондаренко традиционно для себя этап в Дохе пропускает.
Организаторы первого этапа Бриллиантовой лиги в Дохе опубликовали стартовые протоколы соревнований.
В заявку попали двое представителей Украины – в секторе для прыжков в высоту за медали будет бороться Андрей Проценко, а вот лидер нашей сборной в этой дисциплине Богдан Бондаренко этап в Дохе пропускает.
Также в Дохе выступит в качестве пейсмейкера на дистанции 3000 м Тамара Твердоступ. Первый этап серии пройдет в Дохе 4 мая.
Ранее сообщалось, что украинские легкоатлеты впервые в истории не выиграли медалей на зимнем ЧМ
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