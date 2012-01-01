Титулованный украинский легкоатлет подозревается в употреблении допинга

Руслан Дмитренко отказался от поездки на чемпионат мира.

Украинский ходок Руслан Дмитренко получил подозрение в употреблении запрещенных препаратов от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщил сам спортсмен в Facebook.

Дмитренко был уведомлен WADA, что подозревается в нарушении антидопинговых правил. Это подозрение базируется на несовпадении данных, которые на протяжении года фиксировались в его паспорте крови.

Из-за проблем с WADA легкоатлет и его наставник также приняли решение отказаться выступать на мировом первенстве в китайском Тайцане, которое пройдет 5-6 мая.

"Для нас с тренером это сообщение стало настоящим шоком. Очень больно получать подобные письма, когда ты на протяжении многих лет честно готовишься ко всем соревнованиям, отдаешь львиную частицу своей жизни тренировкам и спорту.

Подозрение еще не является обвинением и конечным приговором. Тем не менее мы приняли принципиальное решение отказаться от участия в командном чемпионате мира по спортивной ходьбе. Прежде всего, мы не имеем никакого права, и, более того, не хотим подвести национальную сборную. Во-вторых, нет никакого смысла стартовать в состоянии такого психологического стресса. В-третьих, понимая всю серьезность ситуации, мы должны действовать безотлагательно..

Пока у нас не будет полной информации, сложно делать хоть какие-то выводы или предположения. Ближайшие дни, недели, а возможно и месяцы будут для нас очень непростыми. Мы должны собрать максимум информации, чтобы понять где, когда и при каких обстоятельствах система нашей подготовки могла дать сбой…

Это кропотливая работа, во время которой мы не сможем и не будем давать никаких комментариев, чтобы лишний раз не будоражить волну догадок и необоснованных утверждений. Сразу, как мы получим ясность по нашему вопросу, мы обязательно обнародуем все детали и пообщаемся с каждым из Вас", - добавил спортсмен.

Напомним, что Руслан Дмитренко является единственным в истории Украины победителем Кубка мира по спортивной ходьбе в личном зачете. В 2014 году украинец взял золото на дистанции 20 км в Тайцане, а также был признан лучшим ходоком мира в том сезоне.

Ранее сообщалось, что украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко намерен судиться с WADA.

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