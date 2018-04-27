Кенийских спортсменов, прибывших в Украину на соревнования, всю ночь продержали в аэропорту
Кенийских спортсменов, которые направлялись на Международный марафон в Харьков, не пустили в Украину.
Прилетев около 19:40 в аэропорт Борисполь их не пустили пограничники, несмотря на наличие виз, приглашения от Министерства молодежи и спорта, мэрии города Харькова и организаторов.
Основанием отказа пустить в Украину стало недостаточное количество средств для пребывания в Украине, хотя все пребывание обеспечивает украинская сторона.
При этом спортсмены всю ночь после перелета провели в аэропорту без еды, воды и нормального отдыха. О ситуации на своей странице в Facebook написала спортивний директор Run Ukraine Ирина Лищинская.
Ранее сообщалось, что 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 открыл новую страницу в беговой истории Украины.
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