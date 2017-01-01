8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 открыл новую страницу в беговой истории Украины

На старт традиционного киевского полумарафона вышли спортсмены из 52-х стран.

В пятницу, 22 апреля, в украинской столице состоялся ежегодный Киевский полумарафон - 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon.

На старт вышли 11 000 участников из 52 стран. А почти 25 000 зрителей заполнили улицы города, чтобы поддержать бегунов. Маршрут был уже традиционным и привычным: пролегал кругом вдоль Днепра, а старт и финиш спортсменов проходил на Контрактовой площади.

Для Украины это событие стало историческим - впервые на территории нашей страны состоялся забег IAAF Bronze Label (отличие Международной Ассоциация легкоатлетических федераций). Такой статус гарантирует проведение соревнований на самом высоком уровне с соответствием мировым стандартам качества, безопасности и обслуживания. А главное - впервые на старт забега в Украине вышли представители элиты не только украинского, но и мирового бега. Событиями такого уровня на постсоветском пространстве еще могут похвастаться только Рига и Минск.

Победу с рекордными результатами отпраздновали представитель Эфиопии Анбеса Ленчо у мужчин и украинка Виктория Калюжная у женщин.

Безусловно, самой интересной частью 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon стали именно женские соревнования на дистанции полумарафон. Со старта в ведущей группе лидеров были сразу три спортсменки: кенийка Марион Джепкуруй Лимо, украинки Виктория Калюжная и Юлия Шматенко. На Трухановом острове лидерство захватила Виктория, сразу за ее спиной Лимо Марион, Юлия же отстала на 10-15 метров. На заключительной части дистанции Виктория Калюжная не просто навязала борьбу кенийке Марион Лимо, но и начала убегать от нее, что в результате привело к победе украинки и обновления рекорда трассы за довольно капризной ветреной погоды! Итак, Виктория Калюжная финишировала первой с новым рекордом - 1:13:43, второй стала кенийка Марион Лимо - 1:14:51, замкнула призовую тройку Юлия Шматенко со временем 1:14:54.

У мужчин вся борьба разыгралась между представителями африканских наций. Прошлогодний победитель и одновременно рекордсмен трассы эфиоп Анбеса Ленчо (1:03:57) получил хорошего конкурента в лице кенийца Николаса Макао с высоким личным уровнем 1:00:58. Фавориты пересекли отметку 10 и 15 километров вместе, и только финишная разборка определила победителя! Анбеса Ленчо победил, и не только оформил дубль, но и во второй раз подряд обновил рекорд трассы! Теперь ориентиром на следующий год будет 1 час 2 минуты и 56 секунд. В кенийца Николаса Макао результат лишь на 2 секунды хуже. Третьим финишировал украинец Роман Романенко (1:07:58).

Победители 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon:

21,0975 км

мужчины:

Анбеса Ленчо (1:02:56) - рекорд трассы -Ефиопия

Николас Макао (1:02:58) - Кения

Роман Романенко (1:07:58) - Украина

женщины:

Виктория Калюжная (1:13:44) - рекорд трассы - Украина

Марион Лимо (1:14:51) - Кения

Юлия Шматенко (1:14:54) - Украина

5 км

мужчины:

Сергей Дуган (15: 37,73)

Андрей Игнатенко (15: 55,47)

Владислав Машовец (17: 19,38)

женщины:

Наталья Савюк (19: 10,33)

Елена Вакуленко (19: 31,89)

Анна Иващук (19: 35,31)

2 км

мужчины:

Анатолий Ошурко (7: 24,38)

женщины:

Ольга Глотова (8: 53,30)