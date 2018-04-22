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Кениец Кипчоге выиграл Лондонский марафон

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Четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара замкнул тройку призеров.
Победители Лондонского марафона 2018
Победители Лондонского марафона 2018
Getty Images

Кениец Элиуд Кипчоге выиграл Лондонский марафон. Кипчоге стал первым со временем 2 часа 4 минуты 27 секунд. Вторым финишировал представитель Эфиопии Тола Китата (2:05.00), третье место занял британец Мо Фара (2:06.32).

У женщин победу одержала Вивиан Черуйот из Кении – 2:18.31. Второй стала ее соотечественница Бриджид Косгей (2:20.13), третьей – эфиопка Таделеш Бекеле (2:21.30).

Ранее сообщалось, что американка Линден и японец Каваучи выиграли Бостонский марафон.

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Теги: Лондонский марафон, марафон, легкая атлетика
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