Названы имена элитных спортсменов 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon

Организатор события, компания Run Ukraine планирует собрать рекордное количество участников - почти 11 000 бегунов из 52 стран.

В пятницу, 20 апреля, в Radisson Blu Hotels состоялась пресс-конференция с элитными спортсменами международного киевского полумарафона 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon, который состоится 22 апреля 2018 года. В этом году организатор события, компания Run Ukraine планирует собрать рекордное количество участников - почти 11 000 бегунов из 52 стран.

"Мы рады приветствовать вас на этом выдающемся событии, ведь именно сегодня мы представляем мировую элиту легкоатлетов, которые уже в это воскресенье будут соревноваться за первые места международного киевского полумарафона 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon. Это новый уровень спорта в нашей стране, ведь мы создаем условия для того, чтобы как можно больше профессиональных спортсменов приезжали в нашу страну на соревнования. Поэтому приглашаем всех 22 апреля на Контрактовую площадь поддержать украинских и иностранных спортсменов и насладиться настоящим спортивным праздником. А всем атлетам желаем хороших результатов ", - говорит Генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon - главный полумарафон страны не только с точки зрения общего количества участников, но и из-за количества беговой элиты, которая участвует в соревновании. Этот год не будет исключением и уже сегодня организатор мероприятия, компания Run Ukraine подтвердила участие беговых звезд из пяти стран, среди них и отечественные.

Это победители прошлогоднего киевского полумарафона эфиоп Анбеса Ленчо, установивший новый рекорд трассы 1:03:57, улучшив предыдущий на 45 секунд. И Чемпионы Украины - 2017 Роман Романенко, который занял третье место и София Яремчук, которая заняла второе место среди женщин.

Во время преодоления дистанции 21,0975 км 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon можно будет посоревноваться с мировой элитой. Среди украинцев:

Дмитрий Барановский - чемпион Украины, рекордсмен Украины по марафонскому бегу. Это будет первый отечественный старт за последние 20 лет для спортсмена, ведь до этого он участвовал только в иностранных соревнованиях;

Лашин Дмитрий - бронзовый призер Чемпионата Европы среди молодежи, победитель и призер Чемпионата Европы среди юниоров и неоднократный призер международных стартов;

Михайлова Дарья - бронзовый призер Semi-Marathon international SAINT-POL - MORLAIX 2017;

Калюжная Виктория - серебряный призер Madrid Half Marathon 2017;

Шматенко Юлия - победительница Bila Tserkva Marathon 2017;

Сердюк Елена - призер Bila Tserkva Marathon 2017.

Иностранные спортсмены:

Мариус Ионеску из Румынии, который занял первое место в Dusseldorf Marathon 2015 и еще несколько медалей чемпионата Европы среди юниоров, а также занял тринадцатое место в 2011 году на Чемпионате мира по марафону;

Николас Мулинге Макао - кенийский спортсмен, установивший личный рекорд 1:00:58 во время StraLugano Swiss Half Marathon 2016;

Эль Отман Саид - итальянец, который установил личный рекорд преодоление дистанции 10 км в 28:41 во время Torino Half Marathon;

Лимо Марион Джепкуруй - кенийка, которая установила личный рекорд 1:10:47 Velno Half Marathon 2017;

Марау Фатна - итальянская спортсменка серебряного уровня.

"Мы пригласили в этом году для участия одних из лучших мировых спортсменов, среди которых признаны мировым спортивным сообществом украинские атлеты. Поэтому в этом году будет ожесточенная борьба не только за призовые места, а установление новых рекордов трассы. Желаем участникам хороших результат, а зрителям - зрелищного спортивного праздника", - комментирует серебряный призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира, спортивный директор компании Run Ukraine Ирина Лещинская.

В 2015 году киевский международный полумарафон стал полноправным членом Ассоциации международных марафонов (AIMS), а уже в 2017 году получил престижный статус - IAAF BRONZE LABEL, что является свидетельством высокого уровня организации и соответствия мировым стандартам. В 2019 году организаторы мероприятия компания Run Ukraine планируют получить SILVER LABEL, а именно участие иностранных элитных спортсменов в соревновании - одна из главных требований, которое необходимо выполнить организаторам для получения следующего лейбла.

"Nova Poshta Kyiv Half Marathon - это лучшее беговое событие Украины, участие в котором действительно очень престижно. Я очень горжусь тем, что в моей стране ежегодно проходит очень престижный международный полумарафон с очень профессиональным уровнем организации. В этом году я заранее тренировалась, поэтому надеюсь на хорошие результаты ", - делится впечатлениями призер прошлогоднего Nova Poshta Kyiv Half Marathon, Чемпионка Украины-2017 София Яремчук.

"Я впервые буду участвовать в Nova Poshta Kyiv Half Marathon и с большим нетерпением жду этого, ведь я много слышал об этом полумарафоне. Очень хочу увидеть уже маршрут, которым буду бежать уже в это воскресенье и планирую показать хороший результат ", - комментирует кенийский элитный спортсмен Николас Мулинге Макао.

8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon предлагает дистанции на любой вкус, поэтому присоединиться к международному беговому сообществу и проверить свои силы могут как начинающие, так и опытные бегуны. Для участников в этом году в рамках бегового события запланированы три индивидуальные дистанции: 21,0975 км, 5 км и 2 км. Для тех, кто чувствует, что полумарафонська дистанция пока не для них, предусмотренные эстафетные забеги 1х10 км + 1х11 км под названием HeForShe Kyiv Half Marathon Relay и 3х5 км + 1х6 км Under Armour Relay.

Организаторы бегового события компания Run Ukraine предлагает присоединиться к семейному забегу и забегу для молодых спортсменов - детского забега на дистанции 100 м, 500 м и 1000 м.

В рамках киевского полумарафона традиционно состоится благотворительный забег на 2 км, участники которого будут собирать средства на оборудование кабинета реабилитации ГУ Института травматологии и ортопедии АМН Украины. И фандрайзинг марафон "Фандрайзинг марафон - 2018. Киев", целью которого является сбор средств на поддержку проектов 15-ти благотворительных фондов на платформе Украинской биржи благотворительности и фонда Таблеточки. Сбор средств продлится до 27 апреля включительно.

Маршрут главной дистанции традиционно будет пролегать в один круг живописными улицами города, начиная от Контрактовой площади. Карты доступны на сайте события.