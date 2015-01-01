Дмитрий Барановский вернулся в Украину для участия в 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon

Организатор мероприятия компания Run Ukraine подтвердила участие элитных спортсменов из 5 стран.

По случаю проведения международного киевского полумарафона 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon, который состоится 22 апреля 2018 года, состоялась пресс-конференция. В этом году организатор события, компания Run Ukraine планирует собрать рекордное количество участников - почти 11 000 бегунов из 52 стран.

"Киевский полумарафон 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon открывает беговую лигу Run Ukraine Running League 2018. В этом году мы ожидаем почти 11 000 участников из 52 стран мира. Это рекордное количество участников за все время проведения мероприятия. Призовой фонд в этом году составляет 242 300 грн, что на 100 000 грн больше, чем в прошлом году. Он будет распределен между пятью первыми финишерами среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве, денежное вознаграждение также получат те участники, занявшие первое, второе и третье места в семи возрастных категориях среди мужчин и женщин. Беговой движение в нашей стране развивается - и бег становится катализатором спортивного туризма ", - говорит Генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon предлагает дистанции на любой вкус, поэтому присоединиться к международному беговому сообществу и проверить свои силы могут как начинающие, так и опытные бегуны. Для участников в этом году в рамках бегового события запланированы три индивидуальные дистанции: 21,0975 км, 5 км и 2 км. Для тех, кто чувствует, что полумарафонская дистанция пока не для них, предусмотрены эстафетные забеги 1х10 км + 1х11 км под названием HeForShe Kyiv Half Marathon Relay и 3х5 км + 1х6 км Under Armour Relay.

В 2015 году киевский международный полумарафон стал полноправным членом Ассоциации международных марафонов (AIMS), а уже в 2017 году получил престижный статус - IAAF BRONZE LABEL, что является свидетельством высокого уровня организации и соответствия мировым стандартам. Сейчас организатор мероприятия компания Run Ukraine подтвердила участие элитных спортсменов из 5 стран: украинцы Роман Романенко, Дмитрий Барановский, Дмитрий Лашин, София Яремчук, Виктория Калюжная, Юлия Шматенко, Елена Сердюк и Дарья Михайлова, а также прошлогодний победитель киевского полумарафона Анбеса Ленчо из Эфиопии и его земляки Макао Николас Милуни и Лимо Марион Джепкуруй, итальянцы Эль Отман Саид, Марфион Фатна и Мариус Ионеску из Румынии.

"Участие в 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon для меня - это, мягко говоря, возвращение блудного сына в Украину. Ведь я больше 20 лет не принимал участия в украинских соревнованиях. Я давно наблюдаю за всеми мероприятиями, которые проводит Run Ukraine и могу уверенно утверждать, что они проводятся на высоком профессиональном уровне. В этом году я хочу пробежаться маршруту киевского полумарафон и почувствовать его на себе. До встречи на старте ", - делится впечатлениями чемпион Украины, рекордсмен Украины по марафонскому бегу Дмитрий Барановский.

Не обязательно быть профессиональным атлетом, чтобы преодолеть главную марафонскую дистанцию. На 21,0975 км уже зарегистрировалась и планирует бежать телеведущая 1+1 Маричка Падалко. Звездные участники ожидаются и на других дистанциях. На старт дистанции 5 км выйдут Анастасия Каменских, Потап, Виталий Козловский, Санта Димополус, Артем Гагарин, Руслан Ротань, Анатолий Анатолич и многие другие.

В рамках киевского полумарафон традиционно проходит "Фандрайзинг марафон - 2018. Киев". Его цель - сбор средств на поддержку проектов 15-ти благотворительных фондов на платформе Украинской биржи благотворительности и фонда Таблеточки. Сбор средств продлится до 27 апреля включительно.

На дистанции 2 км в рамках 8-го Киевского полумарафона состоится благотворительный забег, участники которого будут собирать средства на оборудование кабинета реабилитации Института травматологии и ортопедии НАМН Украины..

Регистрация на забег на официальном сайте kyivhalfmarathon.org