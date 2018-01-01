Американка Линден и японец Каваучи выиграли Бостонский марафон

В Бостоне прошел один из самых престижных, 122-й по счету марафон.

Американка Дезире Линден и японец Юки Каваучи стали победителями 122-го по счету Бостонского марафона.

Результат Каваучи - 2 часа 15 минут 58 секунд. Вторым стал победитель прошлогоднего марафона кениец Джеффри Кируи (+2 минуты 22 секунды), замкнул тройку лучших американец Шэдрек Кипто Бивотт (+2.37).

Линден преодолела дистанцию за 2 часа 39 минут 54 секунды. Второй стала еще она американка Сара Селлерс (+4 минуты 10 секунд), третье место заняла канадка Криста Дюшен (+4.26).

Линден стала первой с 1985 года американкой, которая сумела выиграть Бостонский марафон. Каваучи стал первым с 1987 года японцем, который победил в марафоне.

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