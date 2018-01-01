В Киеве частично перекроют улицы во время полумарафона 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon
В воскресенье, 22 апреля, в Киеве состоится киевский международный полумарафон 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon. В связи с проведением ежегодного бегового события улицы города будут частично перекрыты по маршруту полумарафон накануне (21 апреля) и непосредственно в день мероприятия (22 апреля).
Перекрытие транспортного движения - одна из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, более 10 000 участников мероприятия, среди которых есть дети, старики и с люди ограниченными возможностями получают гарантию безопасности на трассе забега.
В этом году организаторы мероприятия компания Run Ukraine специально отказались от дистанции 10 км для сокращения времени перекрытия улиц. Именно поэтому, сокращается время перекрытия улицы Труханова, (было до 13:00, в этом году до 12:00. Время перекрытия ул. Набережно-Крещатицкая, Рыбацкой, Набережного шоссе и Боричевого спуска сокращается на 50 мин., Поскольку 2 км было в рамках старта на 10 км. время перекрытия на 10 км - 1 час 20 мин, время перекрытия 2 км - 20 мин.
В 2017 году перекрытие этих улиц было до 13:30, в этом году будет до 12:40.
Организатор киевского полумарафона компания Run Ukraine, рекомендует водителям заранее планировать свое передвижение по городу альтернативноми маршрутами, учитывая график перекрытия.
21 апреля
В этот день пройдут подготовительные работы на Контрактовой площади, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено с 05:00 до 22:00 на следующий день (22 апреля) на улице Григория Сковороды и Контрактовой площади.
22 апреля
Непосредственно в день забегов, будет ограничено движение на следующих улицах:
улица Петра Сагайдачного - 08:00 до 14:00
Боричев спуск - с 08:00 до 12:40
улица Набережно-Крещатицкая в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40
улица Набережно-Крещатицкая в направлении ул. Верхний вал - с 08:00 до 11:00
Набережное шоссе в направлении моста им. Патона - с 08:00 до 12:40
Набережное шоссе в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 11:00
Гаванский мост в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00
Гаванский мост в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40
улица Набережно-Рыбальская в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00
Северный мост - с 9:20 до 11:00
улица Трухановская - с 09:00 до 12:00
Днепровский спуск - с 08:00 до 11:00
Владимирский спуск - с 08:00 до 12:40
Мост Метро в направлении Броварского проспекта - с 08:00 до 11:00
Мост Метро в направлении моста им. Патона - с 08:00 до 9:45
Внимание: на вышеуказанных улицах будет ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного и велосипедного. Run Ukraine приносит свои извинения за неудобства и приглашает всех на Контрактовой площади поддержать бегунов из разных стран мира.
Официальный сайт события здесь.
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