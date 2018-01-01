В Киеве частично перекроют улицы во время полумарафона 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon

Организаторы мероприятия компания Run Ukraine специально отказались от дистанции 10 км для сокращения времени перекрытия улиц.

В воскресенье, 22 апреля, в Киеве состоится киевский международный полумарафон 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon. В связи с проведением ежегодного бегового события улицы города будут частично перекрыты по маршруту полумарафон накануне (21 апреля) и непосредственно в день мероприятия (22 апреля).

Перекрытие транспортного движения - одна из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, более 10 000 участников мероприятия, среди которых есть дети, старики и с люди ограниченными возможностями получают гарантию безопасности на трассе забега.

В этом году организаторы мероприятия компания Run Ukraine специально отказались от дистанции 10 км для сокращения времени перекрытия улиц. Именно поэтому, сокращается время перекрытия улицы Труханова, (было до 13:00, в этом году до 12:00. Время перекрытия ул. Набережно-Крещатицкая, Рыбацкой, Набережного шоссе и Боричевого спуска сокращается на 50 мин., Поскольку 2 км было в рамках старта на 10 км. время перекрытия на 10 км - 1 час 20 мин, время перекрытия 2 км - 20 мин.

В 2017 году перекрытие этих улиц было до 13:30, в этом году будет до 12:40.

Организатор киевского полумарафона компания Run Ukraine, рекомендует водителям заранее планировать свое передвижение по городу альтернативноми маршрутами, учитывая график перекрытия.

21 апреля

В этот день пройдут подготовительные работы на Контрактовой площади, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено с 05:00 до 22:00 на следующий день (22 апреля) на улице Григория Сковороды и Контрактовой площади.

22 апреля

Непосредственно в день забегов, будет ограничено движение на следующих улицах:

улица Петра Сагайдачного - 08:00 до 14:00

Боричев спуск - с 08:00 до 12:40

улица Набережно-Крещатицкая в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40

улица Набережно-Крещатицкая в направлении ул. Верхний вал - с 08:00 до 11:00

Набережное шоссе в направлении моста им. Патона - с 08:00 до 12:40

Набережное шоссе в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 11:00

Гаванский мост в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00

Гаванский мост в направлении Почтовой площади - с 08:00 до 12:40

улица Набережно-Рыбальская в направлении Северного моста - с 08:00 до 11:00

Северный мост - с 9:20 до 11:00

улица Трухановская - с 09:00 до 12:00

Днепровский спуск - с 08:00 до 11:00

Владимирский спуск - с 08:00 до 12:40

Мост Метро в направлении Броварского проспекта - с 08:00 до 11:00

Мост Метро в направлении моста им. Патона - с 08:00 до 9:45

Внимание: на вышеуказанных улицах будет ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного и велосипедного. Run Ukraine приносит свои извинения за неудобства и приглашает всех на Контрактовой площади поддержать бегунов из разных стран мира.

Официальный сайт события здесь.