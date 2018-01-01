Левченко призналась, что не знает, кто занимает должность Премьер-министра в Украине

Лучшая легкоатлетка Украины разоткровенничалась в интервью "От души в душу".

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко дала интервью программе "От души в душу", где призналась, что далека от политики, а также рассказала о своем отношении к смене гражданства.

О Владимире Гройсмане : "Не знаю, честно. Премьер-министр? Еще я знаю президента Украины. Могу похвастаться.

За политикой вообще не слежу. Я не открываю новости, полностью изолировала себя от этого. Понимаю, что у нас замечательная страна с замечательными возможностями. Очень обидно, что ей правят не те люди. Уверена, что половина наших политиков даже не живет в Украине".

О смене гражданства : "Часто спрашивают, мол, наверное, вас, спортсменов, хотят забрать. А вот и нет. У нас тренера (Ирину Пустовойт – прим.) куда-то постоянно хотят забрать. В Турцию предлагали, в Эмираты. Причем не знаю, почему она отказывается.

Ты приезжаешь, когда выступать за другую страну, предлагают всегда много, но ты им нужен лишь как хороший спортсмен. А кому ты там нужен, если травмы, сбои, неудачи?

Все-таки какой-то патриотизм у меня присутствует. Мурашки по коже, когда поднимается наш флаг. Когда понимаешь, что сделал что-то, что теперь встает весь стадион и слушает твой гимн. Для меня это важно".

Полный выпуск программы:

Напомним, Юлия Левченко выиграла в номинации "Сенсация года" на XII Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года".

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