Тренера сборной Франции обвинили в изнасиловании

Жискар Самба обвинен в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Во Франции открыто дело против тренера сборной по легкой атлетике Жискара Самба. Одна из спортсменок, чье имя не раскрывается, заявила на тренера об изнасиловани, сообщает Le Monde.

По словам девушки, Самба изнасиловал ее после групповой тренировки на сборе в Италии в январе 2017 года.

Стоит отметить, что два месяца назад по подозрению в изнасиловании был задержан и второй тренер сборной Франции Паскаль Машт. В преступлении его обвинила бегунья на средние дистанции Эмма Додиу.

В своем заявлении Самба категорически отрицает случившееся и обещает предоставить все необходимые доказательства своей невиновности.

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