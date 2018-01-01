Начался фандрайзинг марафон в рамках 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon

Накануне 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon фандрайзеры от каждого фонда будут готовиться к забегам и привлекать внимание к актуальным проблемам, призывая других вести здоровый образ жизни и жертвовать средства.

Компания Run Ukraine, организатор киевского полумарафона 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon, который состоится 22 апреля, Украинская Биржа Благотворительности и Благотворительный Фонд Таблеточки, начинают весенний Фандрайзинг марафон Фандрайзинг марафон - 2018. Киев. Целью фандрайзинг марафона является сбор средств в поддержку проектов 15-ти благотворительных фондов.

“Мероприятия Run Ukraine - это не просто забеги, это социально значимые мероприятия, которые поднимают актуальные проблемы и способствуют их решению. За три с половиной года мы провели семь фандрайзинг марафонов, во время которых собрали более трех с половиной миллионов гривен. В этом году мы расширяем фандрайзинг программу на все этапы беговой лиги и приглашаем присоединяться фонды и участников во Львове, Днепре, Одессе и Запорожье. Помогать легко!” - прокомментировала старт программы Виктория Веремеенко, директор по маркетингу и коммуникациям Run Ukraine.

Накануне 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon фандрайзеры от каждого фонда будут готовиться к забегам и привлекать внимание к актуальным проблемам, призывая других вести здоровый образ жизни и жертвовать средства. Традиционно к благотворительной инициативе присоединяются известные и инициативные украинцы: спортсмены, звезды шоу-бизнеса и телевидения, журналисты и общественные деятели. Свое участие уже подтвердили певец Виталий Козловский и полузащитник киевского футбольного клуба Динамо, капитан сборной Украины по футболу Руслан Ротань и другие.

Благотворительный сбор средств для адресной помощи тем, кто в ней нуждается, проходит ежегодно в рамках киевского полумарафона и киевского марафона. В проект традиционно привлекаются благотворительные фонды и организации различных направлений деятельности. Таким образом, во время фандрайзинг марафона одновременно осуществляется помощь заблаговременно рожденным детям, ветеранам АТО, онкобольным людям, животным и т.д. На этот раз на платформе Украинской Биржи Благотворительности и Фонда Таблеточки в рамках Фандрайзинг марафон - 2018. Киев будет проходить сбор средств для проектов 15 фондов и организаций:

Центр соціальних проектів майбутнього

Відкриті долоні

Кожен може

Happy Paw

НРЦ Джерело

Свічадо

Помагаєм

Міжнародний Благодійний Фонд братів Кузьміних

Територія добра

Крона

Запорука

Центр допомоги Місто щасливих дітей

Відчуй

Сучасне місто і село

Таблеточки

Приобщиться к фандрайзингу может каждый, для этого следует сделать три простых шага:

Выбрать благотворительный фонд и проект, который бы вы хотели поддержать.

Найти среди всех фандрайзеров того, кто вам нравится.

Сделать благотворительный взнос на платформе Украинской биржи благотворительности и на сайте Благотворительного фонда Таблеточки.

Благотворительная инициатива и сбор средств будут длиться больше месяца - с 22 марта по 27 апреля включительно.



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