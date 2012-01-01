Левченко: Я мотивирована идти дальше и совершенствоваться

Юлия Левченко призналась, что расстроена результатом на чемпионате мира.

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко прокомментировала выступление на чемпионате мира по легкой атлетике в помещениях.

"Целый сезон я стабильно занимала призовые места. Только трое спортсменок выполнили норматив на отбор на чемпионат мира. Я была среди них. Но случилось так, что я приехала на соревнования, делала все, как всегда, и все равно не удалось победить.

С одной стороны, я расстроена из-за такого результата, но он стимулирует меня работать больше. Если раньше сам факт участия на чемпионате мира был для меня чем-то фантастическим, то теперь мне этого уже недостаточно. Я злюсь на себя, но в этом есть позитив, потому что я мотивирована идти дальше и совершенствоваться.

Как и любая спортсменка, я понимаю, что бывают и взлеты, и падения. Неудачи учат не останавливаться, анализировать свои слабые стороны, работать над собой и избегать ошибок в будущем", – заявила Левченко.

Ранее сообщалось, что украинские легкоатлеты впервые в истории не выиграли медалей на зимнем ЧМ.

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