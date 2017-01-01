Украинки Земляк и Повх получили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил

Исполком ФЛАУ вынес решение по делам украинских легкоатлеток.

Украинские легкоатлетки Олеся Повх и Ольга Земляк получили дисквалификации на 4 года и 8 лет соответственно за нарушение антидопинговых правил.

Такое решение вынес Исполком Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) в делах о нарушении антидопинговых правил украинскими легкоатлетками Повх и Земляк. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Ольга Земляк дисквалифицирована на 8 лет и отстранена от соревнований с 3 августа 2017 года по 2 августа 2025 года. Аннулированы все результаты соревнований, установленные ею в период с 5 июля 2016 года по 3 августа 2017 года.

Также легкоатлетку лишили всех титулов, наград, медалей, очков. Подлежат возврату призовые и денежные вознаграждения, полученные ею в указанный период. Земляк запрещено принимать любое участие в соревнованиях и мероприятиях по легкой атлетике в период дисквалификации.

Олеся Повх дисквалифицирована на 4 года и отстранена от участия в спортивных соревнованиях с 3 августа 2017 года по 2 августа 2021 года. К ней применены те же санкции, что и к Ольге Земляк.

Напомним, что Повх и Земляк со скандалом исключили из сборной.

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