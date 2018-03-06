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В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили пробежать марафон

Комментариев: 1
В Саудовской Аравии продолжают бороться за права женщин.
В Саудовской Аравии состоялся первый марафон для женщин
В Саудовской Аравии состоялся первый марафон для женщин
english.alarabiya.net

В Саудовской Аравии состоялся первый в истории страны женский марафон, в котором приняли участие порядка полторы тысячи женщин. Разумеется, девушки бежали в хиджабах. 

По мнению организаторов подобные марафоны способствуют популяризации бега, а также здорового образа жизни в стране, сообщает Arabian Business. 

Девушки пробежали три километра, а победительница по имени Мизна Аль-Нассар преодолела дистанцию за 15 минут. 

Ранее в Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили посетить футбол на стадионе.

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Теги: марафон, Саудовская Аравия, женщины
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  06.03.2018, 00:22
Оценка:  0
гость
Ничего там не борятся и все закрывают глаза,к женщинам там относятся как к животным,у нас у собак и кошек больше прав на жизнь
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