В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили пробежать марафон

В Саудовской Аравии продолжают бороться за права женщин.

В Саудовской Аравии состоялся первый марафон для женщин english.alarabiya.net

В Саудовской Аравии состоялся первый в истории страны женский марафон, в котором приняли участие порядка полторы тысячи женщин. Разумеется, девушки бежали в хиджабах.

По мнению организаторов подобные марафоны способствуют популяризации бега, а также здорового образа жизни в стране, сообщает Arabian Business.

Девушки пробежали три километра, а победительница по имени Мизна Аль-Нассар преодолела дистанцию за 15 минут.

Ранее в Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили посетить футбол на стадионе.

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