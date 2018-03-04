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Украинские легкоатлеты впервые в истории не выиграли медалей на зимнем ЧМ

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Из Бирмингема украинская сборная возвращается без наград.
Алексей Касьянов
Алексей Касьянов
Getty Images

Провалом завершился чемпионат мира по легкой атлетики в помещении для украинской сборной – впервые в истории наша команда не сумела выиграть ни одной медали.

В Бирмингем сборная Украины отправилась в составе 16 человек, вот только трое из них поехали туристами. Из-за того, что Евгению Гуцолу не дали британскую визу, еще трое ребят поехали на ЧМ, но в эстафете тремя спортсменами Украина стартовать не могла.

В итоге лучшим результатом сборной Украины стало пятое место – его в прыжках в высоту завоевала Юлия Левченко и женская эстафета 4х400 м. Пятым шел после четырех видов семиборья Алексей Касьянов, но он не сумел завершить соревнования.

Всего Украина с 1993 года приняла участие в 14 чемпионатах мира в помещении и впервые не сумела выиграть ни одной медали.

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Теги: легкая атлетика, чемпионат мира по легкой атлетике
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