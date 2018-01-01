Легкая атлетика: Украина стала пятой в женской эстафете на ЧМ

Четвертый день чемпионата мира вновь оставил Украину без медалей.

Украина не сумела выиграть медали в последний день чемпионата мира по легкой атлетике, который завершается в Бирмингеме.

В последний день Украина была представлена в двух финалах.

Марина Бех в прыжках в длину после первого заступа выполнила попытки на 6,37 м и 6,35 м, что позволило ей стать десятой.

В женской эстафете 4х400 м уже с первого этапа Украина приняла роль отстающей - Татьяна Мельник и Екатерина Клымюк просто отстали от соперниц, а все что сделали Анна Ярощук-Рыжикова и Анастасия Брызгина - это подняли команду на пятое место. Результат - 3:31.32, что является лучшим результатом сезона.

Это пятое место стало повторением лучшего результата Украины на чемпионате мира. Увы, но он завершается без медалей для нашей команды.

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