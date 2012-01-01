ЧМ по легкой атлетике: Касьянов снялся, женская эстафета - в финале

Третий день чемпионата мира по легкой атлетике в помещении вновь не принес наград Украине.

Семиборець Алексей Касьянов вынужден сняться с чемпионата мира в помещении. Причиной стал спазм мышц задней поверхности бедра.

Касьянов вышел на 60 метров с барьерами, занимая пятое место после четырех видов семиборья. Однако сбив первый барьер, атлет почувствовал, что у него спазмировало мышцы задней поверхности бедра.

Таким образом, соревнования для двукратного серебряного призера чемпионатов мира в помещении 2012 и 2016 годов, к сожалению, закончились досрочно.

Женская эстафетная команда 4х400 метров в составе Татьяны Мельник, Екатерины Климюк, Анны Рыжиковой и Анастасии Брызгиной с третьим результатом вышла в финал.

После первых двух этапов украинки держались третьим - достаточно близко к командам Ямайки и Польши. Получив палочку от Рыжиковой, Брызгина, которая бежала заключительный этап, сразу заняла второе место и пыталась обойти соперницу с Ямайки. Но и польки не отставали. Наконец, на финише первыми все же были представительницы Ямайки (3.32,01 мин), украинки вторые (3.32,06 мин). Польки стали третьими в забеге, проиграв нашим девушек одну сотую секунды, однако смогли пройти дальше по времени. Быстрее всех дистанцию ​​преодолели американки, которые выступали в первом забеге, - 3.30,54 мин.

Финал женской эстафеты 4х400 метров состоится 4 марта в заключительный день чемпионата мира.

Ольга Ляхова по итогам первого этапа в беге на 800 метров стала 11-й с результатом 2.03,81 мин. Борьбу в финале продолжат лишь шесть спортсменок, в число которых украинка, к сожалению, не попала.

Читай в нашем материале, чего ждать Украине от чемпионата мира по легкой атлетике в Бирмингеме.

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