ЧМ по легкой атлетике: Шух стала седьмой, Рыжикова установила рекорд

Алексей Касьянов после первого дня в семиборье входит в топ-пятерку.

В Бирмингеме завершился второй день чемпионата мира по легкой атлетике в помещении.

Дебютантка чемпионатов мира в помещении Алина Шух в пятиборье стала седьмой с суммой 4466 очков. Причем еще перед последним видом Шух была девятой.

Анна Плотицина уверенно вышла в полуфинал в беге на 60 метров с барьерами, финишировав второй в своем забеге (8,11 с), что позволило ей напрямую выйти в следующую стадию соревнований.

Анна Рыжикова еще в прошлом году из-за травмы не выступала и наблюдала за всеми соревнованиями в качестве зрителя. А уже этой зимой сумела выполнить норматив для участия в чемпионате мира в беге на 400 метров и в Бирмингеме отлично провести оба забеги, в которых принимала участие.

Норматив Рыжикова выполнила в последний момент, пробежав на соревнованиях в Стамбуле по личному рекорду - 52,97 с. Тогда ее тренер Владимир Кравченко сказал, что она может быстрее. Уже в первом круге в Бирмингеме Анна поборолась до последнего, сбросила с турецкого результата одну сотую секунды и пробилась в полуфинал.

В полуфинале Рыжикова еще раз подтвердила слова тренера. Ее время - 52,74 с. И хотя в первую двойку, которая проходила в финал она и не попала, но этот результат и ее выступление вызывает только восхищение. Украинка стала четвертой в своем забеге и восьмой по итогам полуфинала.

Семиборцы прошли первый день соревнований и украинец Алексей Касьянов после него занимает пятое место. Перед заключительными дисциплинами многоборья (60 метров с барьерами, прыжки с шестом и бег на 1000 метров) Алексей отстает от третьего места на 58 очков.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!