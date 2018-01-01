Украинский легкоатлет вместо поездки на чемпионат мира отправился в Сумы

Евгений Гуцол не получил визу из-за проблем с транслитерацей фамилии.

Украина не будет представлена в мужской эстафете 4х400 м на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме из-за отсутствия четверки.

Дело в том, что один из членов команды Евгений Гуцол не получил визу, поэтому вместо поездки на чемпионат мира он отправился домой в Сумы, а остальные три члена команды поехали в Бирмингем в качестве туристов, так как выступить в эстафете не смогут из-за отсутствия полной команды.

Как сообщили в Федерации легкой атлетики Украины, проблемы с получением британской визы Евгением Гуцолом возникли из-за разной транслитерацию имени и фамилии в разных иностранных паспортах, что в свою очередь отобрало время на более тщательную проверку работниками консульства Великобритании в Польше его личности.

Прокомментировал ситуацию и Евгений Гуцол на своей странице в Instagram.

"Ты весь сезон готовишься к другой дистанции

Ты в последний момент ищешь старт, чтобы попасть в состав эстафетной команды

Ты травмируешь заднюю поверхность бедра в процессе подготовки

Ты один из всей команды, кому не приходит паспорт с визой

Ты не летишь со своей делегацией

За сутки до старта вместо предсоревновательной разминки ты едешь в метро в час пик с большим чемоданом в визовый центр за паспортом

Паспорта до сих пор нет, ты едешь домой в Сумы, твоя эстафетная команда приехала на чемпионат мира зря

Теперь у тебя две необкатанные визы в Великобританию и третью тебе хрен откроют", - написал Гуцол.

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