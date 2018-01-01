Украинский легкоатлет вместо поездки на чемпионат мира отправился в Сумы
Украина не будет представлена в мужской эстафете 4х400 м на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме из-за отсутствия четверки.
Дело в том, что один из членов команды Евгений Гуцол не получил визу, поэтому вместо поездки на чемпионат мира он отправился домой в Сумы, а остальные три члена команды поехали в Бирмингем в качестве туристов, так как выступить в эстафете не смогут из-за отсутствия полной команды.
Как сообщили в Федерации легкой атлетики Украины, проблемы с получением британской визы Евгением Гуцолом возникли из-за разной транслитерацию имени и фамилии в разных иностранных паспортах, что в свою очередь отобрало время на более тщательную проверку работниками консульства Великобритании в Польше его личности.
Прокомментировал ситуацию и Евгений Гуцол на своей странице в Instagram.
"Ты весь сезон готовишься к другой дистанции
Ты в последний момент ищешь старт, чтобы попасть в состав эстафетной команды
Ты травмируешь заднюю поверхность бедра в процессе подготовки
Ты один из всей команды, кому не приходит паспорт с визой
Ты не летишь со своей делегацией
За сутки до старта вместо предсоревновательной разминки ты едешь в метро в час пик с большим чемоданом в визовый центр за паспортом
Паспорта до сих пор нет, ты едешь домой в Сумы, твоя эстафетная команда приехала на чемпионат мира зря
Теперь у тебя две необкатанные визы в Великобританию и третью тебе хрен откроют", - написал Гуцол.
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