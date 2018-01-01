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Впервые в истории легкой атлетики дисквалифицированы все участники забега

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На зимнем чемпионате мира по легкой атлетике в Бирмингеме случился курьезный случай.
Впервые в истории легкой атлетики дисквалифицированы все участники забега
Getty Images

Все участники квалификационного забега на 400 м на зимнем чемпионате мира по легкой атлетике в Бирмингеме были дисквалифицированы.

Победителем забега, который состоялся в пятницу, стал представитель Гренады Брэлон Таплин, показавший время 46,37 секунды. Однако, как сообщает Reuters, судьи посчитали, что он и еще три спортсмена – ямаец Стивен Гэйл, латвиец Аустрис Карпинскис и Алонсо Расселл (Багамы) – бежали не по своим дорожкам, и аннулировали их результаты.

Ранее за фальстарт красную карточку получил Абдалела Харун из Катара, также участвовавший в этом забеге.

Отметим, что это первый случай в истории легкой атлетики, когда были дисквалифицированы все участники одного забега.

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Теги: легкая атлетика
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