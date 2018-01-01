Левченко и Геращенко остались без медалей чемпионата мира

Украинские высотницы не сумели завоевать медаль в Бирмингеме.

Неприятной неожиданностью отметился первый день чемпионата мира по легкой атлетике в помещении в Бирмингеме для Украины.

Главная звезда украинской легкой атлетики серебряный призер чемпионата мира Юлия Левченко осталась без медали в секторе для прыжков в высоту. Не сумела побороться за награды и Ирина Геращенко, также выступающая в секторе.

Обе украинки с первой попытки взяли стартовую высоту в 1,84 м, а вот 1,89 м Левченко сумела взять со второй попытки, тогда как Геращенко вообще не сумела покорить эту высоту.

Для Левченко все завершилось на следующей высоте 1,93 м, где были неудачными все три попытки. В итоге Левченко заняла пятое место, а Геращенко – седьмое.

Медали были разыграны спустя несколько минут после вылета украинок – единственной, кто взял высоту 1,96 м стала россиянка Мария Ласицкане, американка Вашти Каннингэм, а третьей стала итальянка Алессия Трост.