Левченко и Касьянов – в составе сборной Украины на чемпионат мира в помещении
Сборную Украины на чемпионате мира в помещении в английском Бирмингеме представят 17 спортсменов.
Исполнительный комитет Федерации легкой атлетики Украины утвердил окончательный состав сборной. Об этом сообщает официальный сайт организации.
На главный старте зимнего сезона поедут 5 мужчин и 12 женщин, а также 8 официальных лиц.
Состав сборной Украины на чемпионат мира в Бирмингеме:
Мужчины:
- Виталий Бутрым, 400м, 4х400м
- Даниил Даниленко, 4х400м
- Евгений Гуцол, 4х400м
- Алексей Поздняков, 4х400м
- Алексей Касьяненко, семиборье
Женщины:
- Кристина Стуй, 60м
- Анна Ярощук-Рыжикова, 400м, 4х400м
- Анастасия Брызгина, 4х400м
- Яна Качур, 4х400м
- Екатерина Климюк, 4х400м
- Татьяна Мельник, 4х400м
- Ольга Ляхова, 800м
- Анна Плотицина, 60 м с барьерами
- Юлия Левченко, прыжки в высоту
- Ирина Геращенко, прыжки в высоту
- Мария Бех, прыжки в длину
- Алина Шух, пятиборье
Отметим, что Ирина Геращенко, Мария Бех и Алина Шух не выполнили норматив на чемпионат мира, но попали в состав по приглашению IAAF по добору.
На прошлом чемпионате мира в Портленде сборную Украины представляли 15 спортсменов, а в польском Сопоте выступили 20 атлетов. Соревнования в Бирмингеме пройдут с 1 по 4 марта на National Indoor Arena.
Ранее сообщалось, что Левченко и еще две украинки завоевали медали на престижном турнире.
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