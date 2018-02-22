Переключиться на мобильную версию

Левченко и Касьянов – в составе сборной Украины на чемпионат мира в помещении

Комментариев: 0
В Бирмингеме нашу страну представят 17 спортсменов.
Юлия Левченко
Юлия Левченко
Getty Images

Сборную Украины на чемпионате мира в помещении в английском Бирмингеме представят 17 спортсменов.

Исполнительный комитет Федерации легкой атлетики Украины утвердил окончательный состав сборной. Об этом сообщает официальный сайт организации.

На главный старте зимнего сезона поедут 5 мужчин и 12 женщин, а также 8 официальных лиц.

Состав сборной Украины на чемпионат мира в Бирмингеме:

Мужчины:

- Виталий Бутрым, 400м, 4х400м
- Даниил Даниленко, 4х400м
- Евгений Гуцол, 4х400м
- Алексей Поздняков, 4х400м
- Алексей Касьяненко, семиборье

Женщины:

- Кристина Стуй, 60м
- Анна Ярощук-Рыжикова, 400м, 4х400м
- Анастасия Брызгина, 4х400м
- Яна Качур, 4х400м
- Екатерина Климюк, 4х400м
- Татьяна Мельник, 4х400м
- Ольга Ляхова, 800м
- Анна Плотицина, 60 м с барьерами
- Юлия Левченко, прыжки в высоту
- Ирина Геращенко, прыжки в высоту
- Мария Бех, прыжки в длину
- Алина Шух, пятиборье

Отметим, что Ирина Геращенко, Мария Бех и Алина Шух не выполнили норматив на чемпионат мира, но попали в состав по приглашению IAAF по добору.

На прошлом чемпионате мира в Портленде сборную Украины представляли 15 спортсменов, а в польском Сопоте выступили 20 атлетов. Соревнования в Бирмингеме пройдут с 1 по 4 марта на National Indoor Arena.

Ранее сообщалось, что Левченко и еще две украинки завоевали медали на престижном турнире.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: чемпионат мира по легкой атлетике, Бирмингем, сборная Украины, состав, легкая атлетика
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь