Левченко и Касьянов – в составе сборной Украины на чемпионат мира в помещении

В Бирмингеме нашу страну представят 17 спортсменов.

Сборную Украины на чемпионате мира в помещении в английском Бирмингеме представят 17 спортсменов.

Исполнительный комитет Федерации легкой атлетики Украины утвердил окончательный состав сборной. Об этом сообщает официальный сайт организации.

На главный старте зимнего сезона поедут 5 мужчин и 12 женщин, а также 8 официальных лиц.

Состав сборной Украины на чемпионат мира в Бирмингеме:

Мужчины:

- Виталий Бутрым, 400м, 4х400м

- Даниил Даниленко, 4х400м

- Евгений Гуцол, 4х400м

- Алексей Поздняков, 4х400м

- Алексей Касьяненко, семиборье

Женщины:

- Кристина Стуй, 60м

- Анна Ярощук-Рыжикова, 400м, 4х400м

- Анастасия Брызгина, 4х400м

- Яна Качур, 4х400м

- Екатерина Климюк, 4х400м

- Татьяна Мельник, 4х400м

- Ольга Ляхова, 800м

- Анна Плотицина, 60 м с барьерами

- Юлия Левченко, прыжки в высоту

- Ирина Геращенко, прыжки в высоту

- Мария Бех, прыжки в длину

- Алина Шух, пятиборье

Отметим, что Ирина Геращенко, Мария Бех и Алина Шух не выполнили норматив на чемпионат мира, но попали в состав по приглашению IAAF по добору.

На прошлом чемпионате мира в Портленде сборную Украины представляли 15 спортсменов, а в польском Сопоте выступили 20 атлетов. Соревнования в Бирмингеме пройдут с 1 по 4 марта на National Indoor Arena.

Ранее сообщалось, что Левченко и еще две украинки завоевали медали на престижном турнире.

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