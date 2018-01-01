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Левченко и еще две украинки завоевали медали на престижном турнире

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Украинские легкоатлетки завоевали медали на турнире в польском Торуне.
Юлия Левченко
Юлия Левченко
Getty Images

Украинские легкоатлетки добыли медали на этапе IAAF World Indoor Tour, который проходил в польском Торуне.

Юлия Левченко в прыжках в высоту покорила планку в 1,93 метра и заняла второе место, уступив действующей чемпионке мира Марии Ласицкене - 2.00 метра. Отметим, что Екатерина Табашник и Ирина Геращенко остановились на высоте 1,85 метра и обосновались на шестом и седьмом местах  соответственно.

В беге на 800 метров второй результат показала Ольга Ляхова, проиграв Ангелики Цихоцкой одну секунду. Тройку замкнула Селина Бухель из Швейцарии.

В беге на 60 метров с барьерами Анна Плотицына выдала мощный финиш и завоевала бронзу, а также обновила личный рекорд сезона (8,01). Победу одержала Памела Дуткевич из Германии (7,85). Следом расположилась норвежка Изабель Педерсен (7,94).

Ранее сообщалось, что восемь украинских легкоатлетов выступят на чемпионате мира в Великобритании.

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Теги: легкая атлетика, Юлия Левченко, Ольга Ляхова, Анна Плотицына
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