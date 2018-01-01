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Восемь украинских легкоатлетов выступят на чемпионате мира в Великобритании

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Определился состав сборной Украины на чемпионат мира по легкой атлетике.
Юлия Левченко
Юлия Левченко
Getty Images

Стали известны имена украинских легкоатлетов, которые выступят в Бирмингеме на чемпионате мира в помещении.

В Великобританию отправятся восемь украинцев – один мужчина и семь девушек. Также от Украины должна была ехать Оксана Окунева, однако из-за болезни она вынуждена пропустить чемпионат мира.  

Таким образом от мужчин в семиборье выступит Алексей Касьянов. Украину в забеге на 60 метров будет представлять Кристина Стуй, на 400 метров – Ольга Бибик, на 800 – Ольга Ляхова и Анастасия Ткачук.

Также в прыжках в высоту выступит Юлия Левченко. В забеге с барьерами Украину будет представлять Анна Плотицына, а в метании ядра – Ольга Голодна.

Добавим, что чемпионат мира по легкой атлетике в Бирмингеме пройдет со 2-го по 4-е марта.

Ранее сообщалось, Юлия Левченко установила новый молодежный рекорд Украины.

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Теги: легкая атлетика, чемпионат мира
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