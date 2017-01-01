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Легкоатлет убил судью ядром на соревнованиях в Чехии

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Толкатель ядра случайно убил судью на соревнованиях по легкой атлетике в Праге.
Легкоатлет убил судью ядром на соревнованиях в Чехии
sport.aktualne.cz

Трагедия произошла на региональных соревнованиях в Праге, сообщает местный портал Aktualne.

Один из спортсменов, чье имя не сообщается, не рассчитал траекторию полета и неудачно толкнул ядро. Шестикилограммовый снаряд угодил в грудь арбитру, проломив ему грудную клетку.

Пострадавшему оказали оперативную помощь, но он так и не пришел в сознание, скончавшись спустя 50 минут после происшествия.

Представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода назвал произошедшее несчастным случаем:

"Попытка была вполне стандартной. Один из молодых спортсменов бросил ядро, оно улетело немного в сторону, где стоял судья. Он в последний момент попытался сделать шаг, но не успел", – сказал Свобода.

Ранее сообщалось, что в Мексике футболист убил судью, показавшего красную карточку.

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Теги: легкая атлетика, смерть, трагедия
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