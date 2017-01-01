Легкая атлетика: Левченко установила новый молодежный рекорд Украины

Левченко побила рекорд, который держался 24 года.

В Киеве состоялись традиционные соревнования по легкой атлетике “Рождественские старты2. Они ознаменовались рядом высоких результатов, самый выдающийся из которых - новый молодежный рекорд Украины в помещении по прыжкам в высоту.

Его автором стала победительница прошлого сезона киевлянка Юлия Левченко. Основные соперницы серебряного призера чемпионата мира-2017 - киевлянка Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко из Николаева - оставили Левченко в секторе наедине с планкой уже после отметки 1.92. Геращенко стала на этих соревнованиях второй (1.89), а Чумаченко - третьей (1.86). А вот Юлия Левченко продолжила штурмовать высоты, и с третьей попытки ей покорились 1.97. Это на один сантиметр лучше предыдущего молодежного рекорда Украины для помещений, который еще 24 года назад установила Ирина Михальченко.

Вместе с Юлией Левченко подтвердила свой норматив на чемпионат мира-2018 в помещении, заработанный еще в прошлом году, барьеристка Анна Плотицина. Представительница Киевской области в забеге преодолела 60 м с/б за 8,14, а финал выиграла с результатом 8,08.

Хорошими результатами порадовал в эти дни еще ряд атлетов. Владислав Малыхин из Киевской области уверенно одержал победу в прыжках с шестом - 5.60. В прыжках в длину Сергей Крук из Тернопольской области в острой борьбе обошел луганчанина Тараса Неледву и Владислава Мазура с Житомирщины (7.56 - 7.50 - 7.46).

У женщин в этой дисциплине торжествовали атлетики, для которых прыжки в длину не являются основным видом. Первой стала прославленный мастер тройного прыжка Ольга Саладуха из Донецкой области (6.19), второй - мировая рекордсменка по юниорскому пятиборью броварчанка Алина Шух (5.99). Обе спортсменки на этих соревнованиях “пристреливались“ к выступлению в своих приоритетных дисциплинах. Добавим, что Алина, кроме длины, на “Рождественских стартах“ соревновалась еще в нескольких видах - 60 м с / б (9,01 в забеге, 9,07 в финале - 8 место), 60 м (8,26 в забеге) и тройном прыжке (12.70 - 4 место).

На 60-метровке довольно неожиданно победил Александр Соколов из Николаевской области, который в финале на 5 сотых опередил опытного Сергея Смелика - 6,77 против 6,82. У женщин вне конкуренции здесь была киевлянка Кристина Стуй - 7,38. Второй здесь стала Анна Плотицина - 7,51.

На дистанции 400 м днипрянка Анна Рыжикова выиграла спор у киевлянки Татьяны Мельник - 54,34 против 54,82.

Напомним, Левченко стала лучшей легкоатлеткой 2017 года в Украине