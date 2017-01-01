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Украинка номинирована на звание лучшего атлета года в неолимпийских видах

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Четырехкратная чемпионка Всемирных игр по пауэрлифтингу Лариса Соловьева может выиграть голосование на звание лучшей в 2017 году.
Лариса Соловьева
Лариса Соловьева

Четырехкратный победитель Всемирных игр по пауэрлифтину Ларисиа Соловьева лидирует в голосовании на звание лучшего атлета 2017 года в неолимпийских видах спорта, сообщает Международная ассоциация Всемирных игр.

На данный момент основным конкурентом опроса является иранский спортсмен Реза Алипуршеназандифаром.

Отметим, что принять участие в голосовании, которое проходит на официальном сайте ассоциации может каждый желающий. Результат голосования станет известен 15 января.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс и Федерер – лучшие спортсмены 2017 года по версии AIPS.

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Теги: пауэрлифтинг, атлетика
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