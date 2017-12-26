Левченко: Поступали предложения из модельного бизнеса, но я бы попробовала себя телеведущей

Прыгунья в высоту рассказала, когда будет ее первый старт в новом сезоне.

Серебряная медалистка чемпионата мира-2017 Юлия Левченко призналась, что верила в свой прорыв в прошедшем сезоне, а также заявила, что достижения не давят на нее во время последующих выступлений

– Я получила очень много ценных уроков и профессионального опыта в предыдущем, олимпийском году. Я хотела получить максимальную отдачу от проделанной работы, но все же "серебро" чемпионата мира стало для меня хорошим показателем того, что мы иногда сами не до конца понимаем, на что можем быть способны.

– После титула вице-чемпионки мира к вам начнут относиться по-другому, настраиваться серьезнее. Готовы к такому давлению?

– Давление будет присутствовать в любом случае, но я к нему не готовлюсь и просто делаю свое дело.

– Вы на днях вернулись со сборов. Как проходит подготовка к сезону и на когда запланирован первый старт?

– Подготовка проходит достаточно неплохо, и всегда интересно, на что ты будешь способен в этот раз. Всегда сложно делать первый старт в сезоне, потому что ощущения непередаваемые. (Улыбается.) И интересно, и страшно, и каждый раз как будто впервые в жизни соревнуешься. Первый старт планируется 10 января и будет проходить в Киеве – "Рождественские старты".

– С такой эффектной внешностью поступали предложения поработать моделью или на ТВ? Какую передачу было бы интересно вести?

– По поводу модельного бизнеса предложения поступали, но ничем особо не отличались друг от друга. А вот побыть в роли ведущей не предлагали. Но если бы была возможность, я бы с удовольствием провела спортивные новости.

Напомним, в октябре украинка получила награду Восходящая звезда от Европейской легкоатлетической ассоциации.

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