Легендарный бегун взбесил Instagram Рождественской фотографией

Мо Фара, исповедующий ислам, вызвал недовольство у своих подписчиков в социальной сети.

Британский легкоатлет Мо Фара разозлил своих подписчиков в Instagram, разместив фотографию с поздравлением с Рождеством.

"Вас назвали в честь уважаемого пророка Мухаммеда, и вам следовало защищать это почетное имя и религию", – написал подписчик Фара.

Также другой подписчик рассказал бегуну, что он не имеет права так делать.

"Ты серьезно? Ты мусульманин и не имеешь права так делать. Мне ужасно стыдно за тебя".

Публикация от Sir Mo Farah🇬🇧🥇🥇🥇🥇 (@gomofarah) Дек 25, 2017 at 10:01 PST

Однако, нашлись и те, кто все таки поддержал спортсмена.

"Привет! Очень надеюсь, что у вас было отличное Рождество. Я хочу сказать, что мне жаль слышать плохие комментариях, которые вы получили от необразованных людей, ведущих печальную и несчастную жизнь. Я мусульманин и я люблю рождество – это мое любимое время в году. Ненавистники всегда будут ненавистниками. Мы просто должны быть выше их. Наконец, хочу пожелать вам счастливого Нового Года и всего наилучшего в нем", – отметил подписчик.

Бегун, исповедующий ислам, родился в Сомали, однако в возрасте 8 лет переехал с родителями в Великобританию. На его счету четыре победы на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов на дистанциях 5 и 10 тысяч метров, а также 6 золотых медалей чемпионатов мира и 7 таких же комплектов наград чемпионатов Европы.