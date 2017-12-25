Легендарный бегун взбесил Instagram Рождественской фотографией
Британский легкоатлет Мо Фара разозлил своих подписчиков в Instagram, разместив фотографию с поздравлением с Рождеством.
"Вас назвали в честь уважаемого пророка Мухаммеда, и вам следовало защищать это почетное имя и религию", – написал подписчик Фара.
Также другой подписчик рассказал бегуну, что он не имеет права так делать.
"Ты серьезно? Ты мусульманин и не имеешь права так делать. Мне ужасно стыдно за тебя".
Однако, нашлись и те, кто все таки поддержал спортсмена.
"Привет! Очень надеюсь, что у вас было отличное Рождество. Я хочу сказать, что мне жаль слышать плохие комментариях, которые вы получили от необразованных людей, ведущих печальную и несчастную жизнь. Я мусульманин и я люблю рождество – это мое любимое время в году. Ненавистники всегда будут ненавистниками. Мы просто должны быть выше их. Наконец, хочу пожелать вам счастливого Нового Года и всего наилучшего в нем", – отметил подписчик.
Бегун, исповедующий ислам, родился в Сомали, однако в возрасте 8 лет переехал с родителями в Великобританию. На его счету четыре победы на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов на дистанциях 5 и 10 тысяч метров, а также 6 золотых медалей чемпионатов мира и 7 таких же комплектов наград чемпионатов Европы.
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