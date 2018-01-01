Переключиться на мобильную версию

Дуэли на световых мечах из Звездных Войн признаны официальным видом спорта во Франции

Комментариев: 0
Теперь любители участвовать в косплеях на знаменитую киновселенную могут стать профессиональными спортсменами.
Дуэли на световых мечах
Дуэли на световых мечах
Getty Images

Федерация фехтования Франции объявила, что отныне битвы на световых мечах из всемирно известной киносаги “Звездные войны“ причисляются к официальным видам спорта.

Информацию об этом распространил интернет-портал Mashable, ссылаясь на информационное агенство Associated Press.

Таким образом, поклонники Звездных войн теперь могут заниматься косплеями на любимую киновселенную не только ради удовольствия, но и принимать участие в соревнованиях в статусе профессионального спортсмена.

Источник отмечает, что желающим профессионально заниматься новым видом спорта необходимо купить точную копию поликарбонатного светового меча и необходимое защитное снаряжение. Это удовольствие обойдется поклонникам саги приблизительно в 400 долларов.

Ранее фотографиями в костюмах из киновселенной “Звездные войны“ делились полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков и российский хоккеист Александр Овечкин.

Поделись:
Теги: Звездные войны, дуэли на световых мечах, фехтование, новый вид спорта
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь