Дуэли на световых мечах из Звездных Войн признаны официальным видом спорта во Франции

Теперь любители участвовать в косплеях на знаменитую киновселенную могут стать профессиональными спортсменами.

Федерация фехтования Франции объявила, что отныне битвы на световых мечах из всемирно известной киносаги “Звездные войны“ причисляются к официальным видам спорта.

Информацию об этом распространил интернет-портал Mashable, ссылаясь на информационное агенство Associated Press.

Таким образом, поклонники Звездных войн теперь могут заниматься косплеями на любимую киновселенную не только ради удовольствия, но и принимать участие в соревнованиях в статусе профессионального спортсмена.

Источник отмечает, что желающим профессионально заниматься новым видом спорта необходимо купить точную копию поликарбонатного светового меча и необходимое защитное снаряжение. Это удовольствие обойдется поклонникам саги приблизительно в 400 долларов.

Ранее фотографиями в костюмах из киновселенной “Звездные войны“ делились полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков и российский хоккеист Александр Овечкин.