Лучшие фильмы про Олимпийские игры, которые в этом году заменят нам Игры в Токио

В этом году мы не увидим Олимпийские игры из-за пандемии коронавируса. СПОРТ bigmir)net решил познакомить своих читателей с фильмами об Олимпиаде.

Первые Олимпийские игры современности состоялись 124 года назад - 6 апреля 1986 года в Афинах. Все мы ждали лета 2020 года, чтобы увидеть ОИ в Токио, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы - Игры перенесли на 2021 год.

Так как в этом году мы не увидим Олимпиаду, мы решили в нашем проекте Кинодром представить спортивные фильмы про Олимпийские игры, которые пропитаны духом соперничества и борьбы за победу.

Золотой лед

Романтическая американская комедия о непростых взаимоотношениях фигуристки и бывшего хоккеиста.

Сюжет фильма об очень богатой, избалованной фигуристке Кейт Мосли, которая выступает в парном катании и бывшем игроке в хоккей Даге Дорси, который в дальнейшем станет ее партнером и, пройдя национальный отбор, они отправятся на Олимпийские игры.

Они непохожи, у них нет ничего общего, кроме желания завоевать олимпийское золото. Теперь каждый из них — надежда и опора для другого. Объединив свои силы, они, странная пара, устремляются к мечте всей своей жизни - выиграть олимпийское золото по фигурному катанию.

золотой лед трейлер 0:00 / 02:04

Международный приз Вельвет

Художественная мелодрама о юной американке Саре Браун, которая после смерти родителей в Англию приехала погостить у своей тети Вельвет, которую она никогда раньше не видела.

Вельвет, в детстве чем-то напоминавшая юную Сару, содержит в своем поместье целую конюшню ездовых лошадей, некоторые из которых периодически участвуют в соревнованиях.

В этом поместье Сара учится верховой езде и в конце-концов оказывается участницей Олимпийских игр.

Вельвет трейлер 0:00 / 02:53

Личный рекорд

Американский художественный фильм о десятиборке Крис, которая пытается пройти внутрикомандный отбор на Олимпийские игры.

Сюжет лихо закручен, ведь на результаты Крис влияют ее личные отношения – сперва лейсбильские с партнершей по команде, потом традиционные с ее тренером. Именно по вине тренера-любовника Крис получает травму, что приводит к разрыву между ними.

Но в итоге все заканчивается хорошо - во время восстановления после травмы Крис знакомится с участником команды по водному поло Дэнни, у них начинается роман, что помогает девушке завоевать призовое место в решающем соревновании в отборе к Олимпиаде.

Личный рекорд трейлер 0:00 / 00:32

Без предела

Американская драма основанная на реальных событиях о непростой судьбе известного спортсмена Стива Префонтейна. Он был настоящим чемпионом, живым воплощением американской мечты и обладателем всех рекордов на дистанциях от 2,000 до 10,000 метров. Слава атлета была сравнима лишь со славой рок-звезды: миллионы поклонников и болельщиков боготворили его.

Но сложные отношения бегуна и его тренера Билла Бауэрмана (который впоследствии стал со-основателем компании Nike) вызвали неоднозначную реакцию критиков и зрителей. Между тем, история молодого рекордсмена, который трагически погибает в 24-хлетнем возрасте, так и не став олимпийским чемпионом, не может никого оставить равнодушным.

Чудо

Фильм рассказывает о подготовке и выступлении американской хоккейной сборной на Олимпийских играх 1980 года в Лэйк-Плэсиде.

Драма посвящена одной из величайших побед в истории Американского хоккея, когда сборная США на Олимпиаде смогла выиграть в полуфинале у практически непобедимой в те времена сборной СССР со счетом 4:3.

В финале они стали чемпионами, переиграв команду Финляндии. В США это событие назвали “Чудом на Льду“, после знаменитой фразы комментатора Эла Майклса - “Вы верите в чудеса? Да!“.

Чудо трейлер 0:00 / 02:28

Префонтейн

Американская драма 1997 года, история драматической жизни легендарного Стива Префонтейна, спортсмена, которому не было равных на беговой дорожке.

Для него не существовало нерушимых границ, на протяжении своей карьеры он установивил множество рекордов, однако слабо выступил на Олимпиаде 1972 года. Он погиб в автокатастрофе в возрасте 24 лет.

Префонтейн рассказывает историю с точки зрения помощника тренера, Билла Деллинджера, который был с ним изо дня в день, и подруги Префонтейна на момент его смерти, Нэнси Аллемен.

Префонтейн трейлер 0:00 / 01:41

Крутые виражи

Комедия, частично основана на реальных событиях о дебюте бобслейной команды Ямайки на соревнованиях по бобслею на зимних олимпийских играх в 1988 году в Калгари.

Милый фильм о парнях с Ямайки, которые под руководством тренера с телосложением, далеким от спортивного, решают стать бобслеистами с олимпийским будущим. Уже тот факт, что парни с острова, который никогда не видел снега, выбирают себе зимний вид спорта, вызывает симпатию и интерес.

Олимпия

Документальный фильм режиссера Лени Рифеншталь, рассказывающий о XI летних Олимпийских играх, прошедших в Берлине в июле - августе 1936 года.

Фильм состоит из двух частей: “Олимпия. Часть 1: Праздник народов“, “Олимпия. Часть 2: Праздник красоты“.

В 1956 году он был включен в десятку лучших фильмов всех времен. Лени Рифеншталь применила невиданные для своего времени приемы съемки и монтажа, а также умело “вплела” Гитлера, Геббельса и Геринга в чисто спортивный хронометраж.

Мюнхен

Американский фильм 2005 года режиссера Стивена Спилберга, в котором рассказывается о террористическом акте на мюнхенской Олимпиаде. Был номинирован как лучшая картина на премию “Оскар“.

В центре сюжета картины – пятеро агентов израильских спецслужб, которым было поручено выследить террористов, ответственных террористический акт на мюнхенской Олимпиаде 1972 года.

Мюнхенское преступление тянет за собой нити других террористических актов и при их раскрытии начинает распутываться огромный клубок арабо-израильского противостояния.

Огненные колесницы

Спортивная драма, рассказывающая о противостоянии двух британских атлетов на Олимпиаде 1924 года.

В сюжет фильма, основанного на реальных событиях, легла история атлета-спринтера еврейского происхождения, преодолевающего антисемитские предрассудки в своей карьере ради права сразиться с чемпионом в спринте на 100 метров.

Картина завоевала две премии Каннского кинофестиваля (1981), четыре премии “Оскар“, в т. ч. в категории “Лучший фильм“ (1982), три премии BAFTA (1982) и множество других наград.

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