Лучшие фильмы про бокс, которые можно посмотреть во время карантина

СПОРТ bigmir)net отобрал топ-10 фильмов про бокс, которые скрасят время, пока мировой спорт стоит "на паузе".

Кадр из фильма "Рокки"

Спортивная жизнь не только в Украине, но и практически во всем мире, оказалась “на паузе“. И пока мы находимся на карантине, есть время посмотреть отличные спортивные фильмы, например, о боксе.

СПОРТ bigmir)net отобрал топ-10 фильмов о боксе, которые позволят не просто приятно провести время во время карантина, но и немного насладиться спортом.

Макс Шмелинг

Кадр из фильма "Макс Шмелинг"

Немецкий биографический фильм про историю легендарной и спорной личности в мировом боксе.

Фильм основан на биографии немецкого боксера Макса Шмелинга, который в 1930-1932 годах был чемпионом мира в тяжелом весе. Одна из интриг связана с тем, что расцвет карьеры Шмелинга пришелся на время правления в стране нацистов. Боксер помимо своей воли стал символом режима.

Макс Шмелинг 0:00 / 00:45

Боец

Кадр из фильма "Боец"

Реальная история пути к званию чемпиона мира боксера Микки Уорда по кличке “Ирландец“.

Пережив череду неудач и поражений, Микки сумел снова вернуться на ринг, когда его тренером стал сводный брат Дикки Эклунд, бывший боксер, карьера которого оборвалась из-за пристрастия к наркотикам.

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После очередного проигранного боя и ареста брата, Микки, посоветовавшись со своей девушкой Шарлин решает тренироваться самостоятельно. Помощь брата, любовь официантки Шарлин, забота матери и несгибаемая воля к победе позволили Уорду взойти на мировой пьедестал.

Боец 0:00 / 02:26

Когда мы были королями

Кадр из фильма "Когда мы были королями"

Документальный фильм, рассказывающий о самом трудном, драматическом поединке Мухаммеда Али против Джорджа Формена под названием “Битва в джунглях“, который состоялся 30 октября 1974 года в городе Киншаса.

Когда мы были королями 0:00 / 01:43

Али

Кадр из фильма "Али"

Еще один фильм про Мухаммеда Али, где в главной роли снялся Уилл Смит. По сюжету самоуверенный боксер после триумфа на Олимпийских играх врывается на мировой ринг под именем Кассиус Клей.

Фильм о жизни Али, о его борьбе за гражданские права в родной стране, о пути к званию легенды и одной величайших спортивных фигур всех времен

Али 0:00 / 02:52

Кто-то там наверху любит меня

Кадр из фильма "Кто-то там наверху любит меня"

Американский биографический драматический фильм, лауреат двух Оскаров, 1956 года выпуска о боксере Рокки Грациано.

В детстве Грациано становится членом уличной банды и втягивается в череду криминальных событий, проходит тюрьму и армию, откуда сбегает.

В поисках денег Рокки начинает участвовать в боксерских боях и обнаруживает в себе талант к этому делу: он одерживает ряд блистательных побед, пока армейские чиновники не обнаруживают беглеца.

Кто-то там наверху любит меня 0:00 / 03:43

Жирный город

Кадр из фильма "Жирный город"

Американская спортивная драма по одноименному роману Леонарда Гарднера. История стареющего боксера Талли, вынашивающего планы реванша, заранее обреченные на неудачу.

Однажды он уже упустил свой шанс, но сейчас ему предоставляется еще одна возможность вернуть себе утраченное чувство собственного достоинства. Талли становится наставником начинающего боксера Эрни и, сам того не желая, его соперником на пути к успеху.

Жирный город 0:00 / 02:34

Рокки

Кадр из фильма "Рокки"

Шедевр боксерского кинематографа, созданный Сильвестром Сталлоне. Шесть частей подряд и римейк Рокки Бальбоа взорвали головы подростков конца прошлого столетия. После просмотра очередной части, из видеосалонов молодежь прямиком направлялась в боксерские секции.

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Рокки завоевал три Оскара, обильно полив их собственным потом и кровью - в редком поединке лицо Сталлоне не превращалось в кровавое месиво.

И все же Рокки берет не этим - его конек не боевик, а драма. Вся история Рокки Бальбоа - это борьба железной воли против превратностей судьбы.

Рокки 0:00 / 03:39

Малышка на миллион

Кадр из фильма "Малышка на миллион"

Спортивная драма Клинта Иствуда, которая получила четыре Оскара.

Героине Хилари Суонк не повезло родиться девочкой, ведь она всю жизнь мечтала боксировать. Она нашла себе одного из крутейших тренеров, который с девочками до этого не работал.

Зрителям всегда был по душе типаж, который восходит в чемпионы из неизвестности или вообще нищеты. Малышка - именно такая и есть, что особенно подкупает в хрупкой, симпатичной девушке.

Малышка на миллион 0:00 / 03:09

Нокдаун

Афиша фильма "Нокдаун"

Фильм основан на биографии американского боксера Джеймса Брэддока. Дословно этот фильм называется Золушок (Cinderella Man), но русские прокатчики решили окрестить кино понейтральнее - Нокдаун. Хотя английское название подходит как нельзя лучше.

Суди сам: боксер-тяжеловес Джим Брэддок бросает спорт из-за травм и безденежья. Америку бьют судороги Великой депрессии, Джим подрабатывает грузчиком, опускается все ниже и ниже - и вот, победа: его ставят на ринг в качестве замены. Все ждут проигрыша, но Брэддок вырубает противника, а потом еще и еще. В общем, классическая история превращения Золушки в Принцессу.

Нокдаун 0:00 / 02:30

Бешеный бык

Кадр из фильма "Бешеный бык"

Художественный фильм режиссера Мартина Скорсезе, вышедший на экраны в 1980 году и завоевавший две премии Оскар.

Этот фильм - о культовом боксере по имени Джейк ЛаМотта или Бронксский бык. Уже из никнейма понятно, что за человек перед нами. Буйный нрав боксера испытали не только собратья по рингу, но и домашние - брат, жена и даже личный тренер.

Бои в этом фильме – смесь отвратного месива и гениально поставленного действа, отражающего все психологические переживания главного героя, которого выдающимся образом сыграл Роберт Де Ниро. Фильм многие называют пиком карьеры Скорсезе.