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Макгрегор рассказал, почему делал "паузу" в карьере

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Ирландец отметил, что не собирается уходить на пенсию.
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор
Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о возможном завершении карьеры.

“Не думаю ли я об уходе на пенсию? Если честно сказать, то, наверное, я никогда не уйду. Мое последнее заявление об уходе на пенсию, безусловно, было вызвано разочарованием. В начале прошлого года я победил Дональда Серроне, и после этого боя хотел провести еще несколько поединков.

Я был готов к этим боям как физически, так и психологически. Мы все согласовали, ивенты должны были принести компании 800 миллионов долларов дохода. Но их пришлось отменить. Это очень разочаровало меня. Сейчас же все изменилось, и я не собираюсь уходить на пенсию“, - цитирует ирландца Express со ссылкой на ESPN.

Напомним, что за последние четыре года ирландец трижды объявлял об уходе из ММА, но каждый раз возвращался. Уже 23 января Макгрегор проведет бой с Дастином Порье.

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