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Стало известно, сколько Мейвезер и Макгрегор могут заработать за бой в ММА

Комментариев: 4
Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер могут провести бой-реванш по правилам ММА.
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
Getty Images

Инсайдер talkSPORT Джим Уайт считает, что бой-реванш между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером все же состоится. Также журналист назвал сумму, которую спортсмены смогут заработать:

"Я слышал, что сейчас идет много разговоров. Много людей, которые близки к Мейвезеру, говорят о поединке. Все говорят о его потенциальном бое с Конором Макгрегором в ММА. Ведь у Конора не было ни единого шанса в боксерской встрече с Мейвезером.

Люди захотят посмотреть, как Мейвезер получит от Макгрегора и это не отобразится на его боксерском рекорде.

Думаю, что реванш произойдет. Это будет поединок за 300, 400 или даже 500 миллионов долларов", - заявил Уайт.

Напомним, что в августе прошлого года Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора в боксерском поединке техническим нокаутом в 10-м раунде. 

Ранее ирландский боец намекнул Мейвезеру, что хочет провести бой по правилам ММА. В свою очередь боксер выложил в Instagram видео с тренировки в октагоне. 

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Теги: ММА, конор Макгрегор, Флойд Мейвезер
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Комментариев (4)
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петенька  (аноним)  08.02.2018, 07:15
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петенька
Хочу в пуканчик!
Моня,хватитафер  (аноним)  08.02.2018, 07:01
Оценка:  0
Моня,хватитафер
Зачем? хотя Моня любит бабки и заплатит как в боксе(чтобы тот поддался) Грегору,опять будет шоу(
гость  (аноним)  08.02.2018, 01:04
Оценка:  0
гость
Кому нужен этот бой за 500 миллионов долларов? И чего это результат не отобразиться на рекорде?
Наталия    07.02.2018, 21:24
Оценка:  -1
Наталия
Баблиииинск!!!)))
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