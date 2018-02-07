Стало известно, сколько Мейвезер и Макгрегор могут заработать за бой в ММА

Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер могут провести бой-реванш по правилам ММА.

Инсайдер talkSPORT Джим Уайт считает, что бой-реванш между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером все же состоится. Также журналист назвал сумму, которую спортсмены смогут заработать:

"Я слышал, что сейчас идет много разговоров. Много людей, которые близки к Мейвезеру, говорят о поединке. Все говорят о его потенциальном бое с Конором Макгрегором в ММА. Ведь у Конора не было ни единого шанса в боксерской встрече с Мейвезером.

Люди захотят посмотреть, как Мейвезер получит от Макгрегора и это не отобразится на его боксерском рекорде.

Думаю, что реванш произойдет. Это будет поединок за 300, 400 или даже 500 миллионов долларов", - заявил Уайт.

Напомним, что в августе прошлого года Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора в боксерском поединке техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ранее ирландский боец намекнул Мейвезеру, что хочет провести бой по правилам ММА. В свою очередь боксер выложил в Instagram видео с тренировки в октагоне.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!