НХЛ: Каролина разгромила Чикаго, Сент-Луис уступил Бостону
Каролина – Чикаго – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
1:0 – 4 Свечников (Хаула, Хэмилтон)
2:0 – 39 Нидеррайтер (Слэвин)
3:0 – 43 Дж.Стаал (Нидеррайтер, Ахо)
4:0 – 58 Свечников (Гардинер, Ахо)
Филадельфия – Коламбус – 7:4 (1:1, 1:2, 5:1)
1:0 – 14 Ворачек (ван Римсдайк)
1:1 – 17 Дженнер (Веренски, Милано)
1:2 – 22 Дюбуа (Нюквист, Джонс)
2:2 – 37 ван Римсдайк (Гостисбеер, Ворачек)
2:3 – 38 Дженнер (Милано, Андерсон)
2:4 – 42 Андерсон (Гавриков, Кукан)
3:4 – 50 Гостисбеер (Хэйс, Жиру)
4:4 – 52 ван Римсдайк (Ворачек, Проворов)
5:4 – 54 Хэйс ()
6:4 – 58 Раффль (Хэйс)
7:4 – 59 Конекны (Проворов, Нисканен)
Монреаль – Торонто – 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
1:0 – 7 Галлахер (Райлли, Татар)
2:0 – 12 Друэн (Армия)
2:1 – 19 Маззин (Михеев, Марнер)
2:2 – 25 Юнссон (Райлли, Мэттьюс)
3:2 – 40 Армия ()
4:2 – 47 Друэн ()
5:2 – 51 Сузуки (Казинс, Томпсон)
Бостон – Сент-Луис – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1:0 – 14 Пастрняк (Маршанд, Крюг)
2:0 – 29 Бьорк (Хейнен, Гжельчик)
3:0 – 59 Карло ()
Тампа-Бэй – Нэшвилл – 2:3 (0:1, 2:0, 0:1)
0:1 – 14 Йернкрук (Джохансен, Йоси)
1:1 – 20 Стэмкос (Кучеров, Палат)
2:1 – 29 Джонсон (Хедман, Пойнт)
2:2 – 54 Йоси (Джохансен, Йернкрук)
2:3 – 63 Эллис (Сиссонс, Йоси)
Миннесота – Лос-Анджелес – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
1:0 – 5 Мэйхью (Донато, Дамба)
1:1 – 24 Хаттон (Ковальчук, Кемпе)
2:1 – 37 Э.Стаал (Цукер)
3:1 – 40 Эрикссон Эк (Брудин, Дамба)
4:1 – 46 Койву (Хартман, Фолиньо)
5:1 – 52 Сперджен ()
Даллас – Питтсбург – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
0:1 – 47 Кагун (Лафферти)
0:2 – 49 Раст (Хернквист, Марино)
0:3 – 58 Танев (Блюгерс, Генцел)
Колорадо – Анахайм – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
0:1 – 1 Хенрик (Линдхольм, Ракелль)
0:2 – 12 Роуни (Линдхольм, Грант)
1:2 – 25 Донской (Бураковски)
1:3 – 28 Гецлаф (Миллер, Линдхольм)
2:3 – 41 Маккиннон (Макар, Комфер)
2:4 – 46 Комтуа (Гуле, Ричи)
2:5 – 57 Сильверберг ()
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