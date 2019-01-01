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НХЛ: Каролина разгромила Чикаго, Сент-Луис уступил Бостону

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Вашему вниманию результаты матчей НХЛ за воскресенье, 27 октября.
Даллас - Питтсбург / Getty Images
Даллас - Питтсбург / Getty Images

Каролина – Чикаго – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 4 Свечников (Хаула, Хэмилтон)

2:0 – 39 Нидеррайтер (Слэвин)

3:0 – 43 Дж.Стаал (Нидеррайтер, Ахо)

4:0 – 58 Свечников (Гардинер, Ахо)

Филадельфия – Коламбус – 7:4 (1:1, 1:2, 5:1)

1:0 – 14 Ворачек (ван Римсдайк)

1:1 – 17 Дженнер (Веренски, Милано)

1:2 – 22 Дюбуа (Нюквист, Джонс)

2:2 – 37 ван Римсдайк (Гостисбеер, Ворачек)

2:3 – 38 Дженнер (Милано, Андерсон)

2:4 – 42 Андерсон (Гавриков, Кукан)

3:4 – 50 Гостисбеер (Хэйс, Жиру)

4:4 – 52 ван Римсдайк (Ворачек, Проворов)

5:4 – 54 Хэйс ()

6:4 – 58 Раффль (Хэйс)

7:4 – 59 Конекны (Проворов, Нисканен)

Монреаль – Торонто – 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

1:0 – 7 Галлахер (Райлли, Татар)

2:0 – 12 Друэн (Армия)

2:1 – 19 Маззин (Михеев, Марнер)

2:2 – 25 Юнссон (Райлли, Мэттьюс)

3:2 – 40 Армия ()

4:2 – 47 Друэн ()

5:2 – 51 Сузуки (Казинс, Томпсон)

Бостон – Сент-Луис – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

1:0 – 14 Пастрняк (Маршанд, Крюг)

2:0 – 29 Бьорк (Хейнен, Гжельчик)

3:0 – 59 Карло ()

Тампа-Бэй – Нэшвилл – 2:3 (0:1, 2:0, 0:1)

0:1 – 14 Йернкрук (Джохансен, Йоси)

1:1 – 20 Стэмкос (Кучеров, Палат)

2:1 – 29 Джонсон (Хедман, Пойнт)

2:2 – 54 Йоси (Джохансен, Йернкрук)

2:3 – 63 Эллис (Сиссонс, Йоси)

Миннесота – Лос-Анджелес – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

1:0 – 5 Мэйхью (Донато, Дамба)

1:1 – 24 Хаттон (Ковальчук, Кемпе)

2:1 – 37 Э.Стаал (Цукер)

3:1 – 40 Эрикссон Эк (Брудин, Дамба)

4:1 – 46 Койву (Хартман, Фолиньо)

5:1 – 52 Сперджен ()

Даллас – Питтсбург – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

0:1 – 47 Кагун (Лафферти)

0:2 – 49 Раст (Хернквист, Марино)

0:3 – 58 Танев (Блюгерс, Генцел)

Колорадо – Анахайм – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

0:1 – 1 Хенрик (Линдхольм, Ракелль)

0:2 – 12 Роуни (Линдхольм, Грант)

1:2 – 25 Донской (Бураковски)

1:3 – 28 Гецлаф (Миллер, Линдхольм)

2:3 – 41 Маккиннон (Макар, Комфер)

2:4 – 46 Комтуа (Гуле, Ричи)

2:5 – 57 Сильверберг ()

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Теги: НХЛ
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