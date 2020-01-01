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Забарный: Будем играть на победу

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Илья Забарный поделился настроением перед матчем против сборной Франции.
Илья Забарный
Илья Забарный
Getty Images

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился настроением перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года против сборной Франции.

По словам футболиста, в этом матче украинская команда намерена играть на победу.

«Будем готовиться и стараться, чтобы не было такого результата, как в товарищеской игре. Будем играть на победу. Мбаппе? С ним надо играть инстинктивно. Однако, слабые стороны есть у всех. Думаю, мы с ним справимся», - приводит слова Забарного официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напоминаем, что матч между сборными Франции и Украины состоится 24 марта и начнется в 21:45.

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Теги: сборная Украины, Илья Забарный, сборная Франции
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