Трубин: Каждый игрок сборной Франции — один из лучших в мире

Анатолий Трубин поделился мыслями о сборной Франции.

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин поделился мыслями по поводу сборной Франции накануне матча квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Каждый игрок сборной Франции, каждый на своей позиции — один из лучших в мире. Очень хорошая команда. Надо посмотреть на нее, разобрать и готовиться к игре», - приводит слова Трубина официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напоминаем, что матч сборный Украины и Франции пройдет 24 марта и начнется в 21:45.