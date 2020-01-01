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Трубин: Каждый игрок сборной Франции — один из лучших в мире

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Анатолий Трубин поделился мыслями о сборной Франции.
Анатолий Трубин и Витао
Анатолий Трубин и Витао
Getty Images

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин поделился мыслями по поводу сборной Франции накануне матча квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Каждый игрок сборной Франции, каждый на своей позиции — один из лучших в мире. Очень хорошая команда. Надо посмотреть на нее, разобрать и готовиться к игре», - приводит слова Трубина официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напоминаем, что матч сборный Украины и Франции пройдет 24 марта и начнется в 21:45.

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Теги: сборная Украины, сборная Франции, Анатолий Трубин
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