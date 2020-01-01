Зубков: Товарищеский матч с Францией надо забыть

Александр Зубков поделился мыслями перед матчем со сборной Франции.

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков поделился своими мыслями по поводу предстоящего матча квалификации чемпионата мира 2022 года против сборной Франции.

По словам Зубкова, не нужно держать в уме осенний товарищеский матч, который завершился крупной победой французов со счетом 7:1.

«Конечно, надо забить предыдущую товарищескую игру с французами, но где-то в голове держать мысль, что им надо отдать должок», - приводит слова полузащитника официальный сайт Украинской футбольной ассоциации.

Напоминаем, что матч между сборными Франции и Украины состоится 24 марта и начнется в 21:45.