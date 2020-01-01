Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зубков: Товарищеский матч с Францией надо забыть

Комментариев: 0
Александр Зубков поделился мыслями перед матчем со сборной Франции.
Александр Зубков
Александр Зубков
Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков поделился своими мыслями по поводу предстоящего матча квалификации чемпионата мира 2022 года против сборной Франции.

По словам Зубкова, не нужно держать в уме осенний товарищеский матч, который завершился крупной победой французов со счетом 7:1.

«Конечно, надо забить предыдущую товарищескую игру с французами, но где-то в голове держать мысль, что им надо отдать должок», - приводит слова полузащитника официальный сайт Украинской футбольной ассоциации.

Напоминаем, что матч между сборными Франции и Украины состоится 24 марта и начнется в 21:45.

Поделись:
Теги: сборная Украины, Александр Зубков, сборная Франции
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь