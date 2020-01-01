Зинченко выбран капитаном сборной Украины в матче против Франции

Александр Зинченко выведет сборную с капитанской повязкой.

Сборная Украины выбрала капитана команды на матч квалификации чемпионата мира 2022 года против сборной Франции, сообщает телеканал Футбол.

По информации источника, капитанскую повязку сборной наденет защитник Александр Зинченко, который представляет английский клуб Манчестер Сити. Таким образом, Зинченко стал 29-м капитаном в истории сборной Украины.

Напоминаем, что матч между сборными Франции и Украины состоится 24 марта и начнется в 21:45.